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Цибуля не піде у стрілку і дасть величезні солодкі цибулини: що потрібно зробити

Анна Ярославська
5 травня 2024, 05:30оновлено 8 травня, 16:39
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Цибуля найчастіше йде в стрілку з трьох причин. Що робити, якщо цибуля йде в стрілку?
Лук
Що робити, якщо цибуля йде в стрілку: слушні поради / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, скріншот

Багато городників стикаються з проблемою, коли посаджена цибуля-сіянка йде в стрілку. І що б вони не робили, головки виходять дрібними. Що ж робити, якщо цибуля йде в стрілку, і як цього уникнути?

Цибулева стрілка - це квітконос, суцвіття, в якому дозріває насіння цибулі. Вважається, якщо цибуля пішла в стрілку, повноцінно розвинених цибулин чекати не варто. Мало того, цибулини, що почали стрілкуватися, зберігати не рекомендується - їх потрібно якомога швидше вжити в їжу.

Якщо вам цікаво, чим полити цибулю для гарного росту - читайте матеріал: Чим підгодувати цибулю: хитрий фокус повністю врятує весь урожай.

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Чому цибуля йде в стрілку

  • посадковий матеріал зберігається при неправильній температурі;
  • відсутня адаптація перед посадкою;
  • порушуються загальні правила догляду.

Що робити, якщо цибуля йде в стрілку

Цибулю-сіянку необхідно зберігати при плюсовій температурі, тому що саме холод провокує цибулю на створення стрілок. Це сигнал до того, щоб запустити програму самозбереження та швидше дати потомство.

Тому щойно ви посадите таку сіянку, вона почне видавати квітконоси, щоб швидше дати насіння.

Запорукою великої та міцної цибулини є зберігання в комфортних умовах без холодного стресу.

Якщо ви придбали цибулю-сіянку в магазині, їй необхідно влаштувати адаптацію. Для цього два тижні після покупки необхідно витримати цибулю біля батареї або в іншому теплому місці.

Перед посадкою цибулю необхідно зберігати лише при кімнатній температурі та в темряві, щоб вона не почала проростати завчасно.

Якщо ж немає часу на прогрів біля батареї, то цибулі влаштовують теплу ванну. Для цього в тазик із теплою водою (приблизно 45 градусів) викладають цибулю і залишають приблизно на шість годин, періодично підливаючи теплу воду.

Після головки потрібно дістати та ретельно висушити. Далі цибулю зберігають при кімнатній температурі до посадки.

Як правильно садити цибулю-сіянку в домашніх умовах

Для посадки вибирайте головки середнього розміру, тому що більші схильні до стрілкування - їх краще садити на зелень.

Не варто садити цибулю в холодну землю - цибуля сто відсотків піде в стрілку. З цієї ж причини слід уникати поливу холодною водою.

Досвідчені садівники радять брати за орієнтир бруньки берези. Поява з них молодих листочків сигналізує про досить теплу для посадки землю.

Чи потрібно прибирати стрілки у цибулі

Якщо, попри всі старання, цибулевих стрілок уникнути не вдалося - їх потрібно видаляти якомога швидше.

Квітконос обрізають у самому низу - біля основи цибулини. Щоб продезінфікувати та підсушити залишок цибулевої стрілки, місце зрізу присипають сіллю.

Викидати стрілки не потрібно. З них можна приготувати безліч різноманітних страв. Наприклад, якщо посмажити цибулеві стрілки зі спеціями, то це додасть страві несподіваного грибного присмаку. Також стрілки будуть чудовим гарніром або закускою.

Як оригінальний соус або намазку на хліб можна приготувати паштет із цибулевих стрілок, подрібнивши їх блендером або в м'ясорубці.

Як у давнину використовували цибулю?

У Середньовіччі для захисту від стріл, ударів алебард і мечів вояки надягали залізні шоломи, лати і прикривалися щитом. Але, не сподіваючись на міцність залізної броні, багато хто з них також носив на грудях обереги, яким приписували чарівну захисту від ураження зброєю.

Зазвичай як амулет використовували голівку дикої цибулі або часнику. Думали, що щільна суха шкірка, як броня, що оберігає ніжні, свіжі листочки цибулі, здатна врятувати від усяких лих життя людини. Один із видів цибулі навіть відтоді називають Алліум віктораліс (Allium victoralis) — цибуля переможна, пише Вікіпедія.

Раніше Главред писав, як правильно садити цибулю навесні. Один хитрий фокус допоможе покласти величезний урожай.

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