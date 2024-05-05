Україна планує контрнаступ ЗСУ: у Байдена розкрили деталі та терміни

Наступ російських окупантів найближчим часом прогресуватиме, неможливо швидко змінити ситуацію на полі бою, вважає радник президента США Джейк Салліван.

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Україна буде контрнаступати у 2025 році - Салліван / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 10 ОГШБр

Україна після ухвалення у США військової допомоги в розмірі 61 мільярда доларів працює над планами щодо нового контрнаступу в 2025 році. Про це заявив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван.

Як повідомляє Financial Times, чиновник розповів, що завдяки новій американській допомозі українська армія отримає можливість утримати фронт і протистояти військовій агресії РФ протягом 2024 року.

За словами Саллівана, незважаючи на рішення про допомогу Україні, очікується "прогрес Росії в найближчий період" на фронті, оскільки "миттєво перемкнути тумблер неможливо".

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Україна має намір просуватися вперед

Розмірковуючи про сценарії на 2025 рік, радник Байдена акцентував увагу на тому, що Україна збирається "просуватися вперед, щоб відвоювати територію, яку росіяни в них відібрали".

Український контрнаступ 2023 Протягом 2023 року одним найбільшим очікуванням щодо перебігу російсько-української війни мав стати масштабний український контрнаступ. За початковими планами Сили оборони України мали прорвати російську оборону та протягом кількох місяців вийти до узбережжя Азовського моря й тим самим перерізати Росії сухопутне сполучення з окупованим Кримом. Втім, запланований наступ не вдався, обмежившись невеликими локальними здобутками території. Запізніле постачання військової техніки з боку союзників відтягнуло початок наступу до червня, що дало росіянам достатньо часу для підготовки оборони. Обширні мінні поля та російське панування в повітрі й нестача техніки унеможливили броньовий прорив, і після значних втрат протягом перших місяців контрнаступу українські війська перейшли до стратегії війни на виснаження, пише Вікіпедія.

Журналісти зазначили, що ці слова Саллівана - перше чітке формулювання Білого дому про те, як у Вашингтоні бачать ситуацію у війні в разі перемоги Байдена на президентських виборах у США.

Як зазначено в матеріалі, будь-яка нова контрнаступальна операція ЗСУ 2025 року залежатиме від рішення Конгресу щодо фінансування та схвалення Білого дому. Один із кандидатів на пост президента Штатів - республіканець Дональд Трамп - раніше відзначився скептичними заявами щодо допомоги Україні та заявляв про наміри припинити війну і працювати над її завершенням шляхом перемовин.

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Україна може відновити сили для потужного контрнаступу, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. За оцінками аналітиків, армія буде здатна проводити подібні операції наприкінці 2024-го - на початку 2025-го років. ЗСУ вже показали свої можливості щодо стримування окупантів в умовах регулярного постачання боєприпасів і бронетехніки.

ЗСУ підуть у новий контрнаступ, розповіли у Сухопутних військах. На думку голови Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, наразі складно говорити про терміни, але можна припустити, що йдеться про кінець 2024-го - початок 2025-го років. Військова допомога від США допоможе запустити планування таких операцій.

Україна може піти в контрнаступ у 2025 році, вважає екс-радник держсекретаря США Метью Брайза. На думку Брайза, протягом наступного року війська РФ не зможуть досягти значних просувань на полі бою, а ЗСУ ставатимуть сильнішими.

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