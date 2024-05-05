В ніч на Великдень: РФ масово атакувала Україну Шахедами - скільки вдалось збити

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук зазначив, що бойова робота із відбиття російського повітряного удару велась в 3 областях України.

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Вибухи було чутно у 3 областях України / Колаж Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, скріншот із відео

У ніч на 5 травня російські війська атакували територію України із застосуванням 24 дронів-камікадзе типу "Шахед". Силами українських сил ППО було знищено 23 БпЛА. Про це у своєму Телеграмі повідомив Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зазначається, що пуски БпЛА були зафіксовані з Курської області РФ та з мису Чауда на території тимчасово окупованого Криму.

Бойову роботу із знищення російських дронів велми зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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"В результаті бойової роботи знищено 23 ударних БпЛА у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Усім дякую бойову роботу", - написав він.

Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари по території України - наслідки обстрілів

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 4 травня російські окупанти вдарили ракетами по Харкову. Ціллю російського ракетного обстрілу стала цивільна інфраструктура міста. Про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.

У ніч на 4 травня ворог здійснив атаку по території України із застосуванням 13 БпЛП типу "Шахед. Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш зазначив, що ворог намагався націлити свої удари на цивільну інфраструктуру в Харкові та в Дніпропетровській області.

Росія продовжує наносити нові удари по Україні, переважно з метою перешкодити перекиданню західного озброєння на передову. Директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс прогнозує, що агресивна тактика РФ буде продовжуватись, і війна не закінчиться найближчим часом.

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