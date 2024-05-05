РФ збирає 120-тисячний "кулак": генерал-розвідник розкрив напрямок штурму

РФ намагається збільшити угруповання військ із подальшими планами наступу, попередив Микола Маломуж.

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Микола Маломуж назвав імовірний напрямок удару РФ / Колаж Главред, фото: Міноборони Росії, УНІАН

Колишній очільник Служби зовнішньої розвідки, генерал армії Микола Маломуж прокоментував імовірність повторного наступу російських окупаційних військ на Харків і Суми.

Як підкреслив він в ефірі Espreso, Москва має зібрати щонайменше 1 млн особового складу, щоб реалізувати новий стратегічний наступ.

Експерт вважає, що це виглядає нереально, адже Росія не зможе воювати з однаковою активністю на фронті, тим більше атакуючи великі міста.

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"Для цього потрібно понад 1 млн особового складу. Підготувати нове потужне угруповання для повторного наступу на Харків і Суми для них дуже складно. Організувати стратегічний наступ на два міста для них сьогодні нереально", - каже він.

Генерал-розвідник зазначив, що ворогу також складно буде зібрати таке величезне угруповання, залишаючись непоміченим. Водночас він попередив, що зараз РФ намагається збільшити угруповання військ на Куп'янському напрямку до 120 тисяч військових із подальшими планами наступу на Куп'янськ.

"Україна має достатньо розвідувальної інформації про плани Росії. Тому будь-які скупчення російських військ на Куп'янському напрямку і далі на кордоні Харківської та Сумської області будуть одразу нами помічені", - додав Маломуж.

Новий наступ РФ на Харків - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що РФ збирає ударний "кулак": перетворює місто-мільйонник на "сіру зону". Окупанти РФ мають намір перетворити Харків на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення, пише британське видання The Economist.

Як повідомлялося раніше, РФ "жорстко" закидає Харків бомбами. Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні системи протиповітряної оборони Patriot наразі мають перебувати саме в Україні, щоб згодом не довелося їх застосовувати по всьому східному флангу НАТО.

Нагадаємо, раніше Зеленський терміново порадився з головами СБУ та ГУР. Президент обговорив ситуацію навколо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

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