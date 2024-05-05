У Німеччині заговорили про висилку українських чоловіків додому

Важливо "підтримувати оборонну готовність України", додав міністр внутрішніх справ землі Гессен Роман Посек.

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Українських чоловіків у Німеччині можуть повернути додому / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Німеччина має допомогти Україні у відправленні чоловіків-біженців на фронт. Про це заявив міністр внутрішніх справ землі Гессен Роман Посек в інтерв'ю Tagesspiegel.

До допомоги, яку Німеччина може надати воюючій Україні, Посек зарахував також повернення додому військовозобов'язаних чоловіків, які втекли від війни у ФРН.

"Це також може включати в себе нашу допомогу в забезпеченні того, щоб Україна могла спиратися на чоловіків, які втекли за кордон, але яких можна використовувати у війні", - заявив політик.

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Важливо "підтримувати оборонну готовність України", додав він. Водночас Німеччина хоче залишатися безпечною гаванню, тому Посек назвав запропоновану ініціативу "дилемою".

Також він прокоментував відмову України видавати чоловікам-біженцям закордонні паспорти. Позек зазначив, що в Німеччині "мало шансів" на отримання документів, які б їх замінили.

"Я скептичний, бо не бачу, що були б для цього підстави. Україна не є неправовою державою", - заявив він.

Питання про те, що робити з простроченими паспортами військовозобов'язаних українців, буде обговорюватися у вівторок на рівні земель і федерального МВС, зазначає видання.

Закон про мобілізацію - обмеження за кордоном

У квітні в МЗС України запровадили обмеження на отримання закордонних паспортів за кордоном для чоловіків від 18 до 60 років.

Згідно з постановою Кабміну, тепер усі чоловіки від 18 до 60 років (тобто ті, що підпадають під мобілізацію) зможуть отримати паспорт громадянина України або закордонний паспорт тільки в Україні, за кордон такі документи висилати не будуть. Простіше кажучи, військовозобов'язаним, які залишили Україну, для отримання таких послуг доведеться повертатися на Батьківщину. Ті, хто нелегально пробрався в ЄС, опиняться вдома в "пастці".

Закон про мобілізацію - основні положення / Інфографіка: Главред

Відомо також, що українцям не будуть роздавати за кордоном повістки, оскільки це "виглядає нереально". З цього приводу вже з'явився коментар Міноборони.

У МО України зазначили, що військовозобов'язаним доведеться оновити дані військового обліку, але для цього не обов'язково їхати в Україну - усю процедуру можна пройти або в консульських установах, або в "електронному кабінеті" призовника, який запрацює, за оптимістичними прогнозами, у червні 2024 року.

Першою позитивно щодо українських обмежень висловилася Польща. Міністр оборони країни Владислав Косиняк-Камиш зазначив, що "будь-яка підтримка можлива" в разі отримання відповідного запиту від України. Підтримає відправлення додому українських військовозобов'язаних і Литва - до цієї категорії біженців буде застосовано різні види обмежень, зокрема фінансові.

А ось Німеччина щодо цього непоступлива. Німецька влада залишає за українськими біженцями право жити в Німеччині навіть із недійсним паспортом. Як пояснили DW у берлінському сенаті, для посвідчення потрібна хоч якась можливість встановити особу.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії у віці від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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