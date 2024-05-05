Як позбутися моху на газоні за день: фахівці поділились рецептом розчину

Мох на газоні та бруківці – це поширене явище, яке може псувати їхній зовнішній вигляд. Найчастіше він з'являється в тінистих місцях з поганим дренажем.

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Як знищити мох / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Мох на газонах та бруківці є звичайним явищем. Він може з’являтися в місцях, які знаходяться в тіні або мають поганий дренаж. Фахівці з Joe's Lawn Care стверджують, що для видалення моху з трави садівники можуть вибрати три варіанти, пише Еxpress.co.uk.

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Перший варіант - використовувати спеціалізований засіб для знищення моху. Садівники можуть посипати свій сад засобами для знищення моху, які зазвичай містять залізний купорос. Мох не любить залізо в ґрунті, тому "чим вищий рівень заліза, тим менша ймовірність, що мох проросте".

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Другий варіант – прибрати мох самостійно. Щоб позбутися небажаного моху, потрібно фізично видалити мох із газону за допомогою грабель чи лопати.

Третій і останній варіант, який допоможе знищити мох — це використання засобу для миття посуду. Потрібно змішати 60 мл засобу для посуду з 4,5 літрами води. Потім наповніть розпилювач розчином і розбризкайте його на мох.

Протягом наступного дня ви побачите, як їх колір моху зміниться з зеленого кольору на оранжево-коричневий. Потім він повністю висохне та зникне назавжди.

Важливо спочатку перевірити погоду та обприскувати мох в час, коли дощ не прогнозується ще мінімум добу. Інакше розчин змиється і стане марним витрачанням часу.

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