Окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову базу

Запорізька АЕС / УНІАН

На майданчику захопленому окупантами Запорізької атомної станції російські загарбники розмістили свою техніку.

Про це повідомляє Енергоатом.

Зокрема, російські окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу.

"Кілька зразків військової техніки розмістили на майданчику станції", - йдеться в повідомленні.

Обстріл Запорізької АЕС

3 березня окупаційні війська РФ обстріляли блокпост в Енергодарі і направили в місто колону бронетехніки з 100 одиниць.

4 березня на Запорізькій атомній електростанції спалахнула пожежа. АЕС була обстріляна російськими військами, які намагаються її захопити, але військові ЗСУ тримають оборону, тривають запеклі бої.

Міністр енергетики Герман Галущенко прокоментував ситуацію на Запорізькій АЕС. За його словами, агресор хоче знищити весь світ, оскільки впритул обстріляв енергоблоки найбільшої в Європі атомної станції з танків, Градів, іншої важкої артилерії, прекрасно розуміючи катастрофічні наслідки таких дій.

"Ми стоїмо на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства", - сказав Галущенко.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "вперше в історії людства обстрілюють атомні енергоблоки".

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