Бійня на півдні: мобілізований в армію РФ "народний месник" розстріляв росіян

Після розстрілу російських солдатів, окупанти намагаються марно розшукати українця-месника.

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Юрій Галушко розстріляв окупантів / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Telegram

Українець, якого російські окупанти насильно мобілізували на захоплених територіях, розстріляв шістьох солдатів РФ.

Після того, як на ТОТ окупанти мобілізували місцевого жителя, він дочекався отримання зброї і розстріляв російських загарбників, повідомляє Центр національного спротиву.

"Розстріляні окупанти служили і артилерії та обстрілювали мирних жителів Херсона. Потрапивши до них на службу, місцевий мешканець ліквідував ворога та залишив місце служби", - уточнюється в повідомленні.

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Підкреслюється, що після розстрілу окупанти намагаються марно розшукати підозрюваного, при цьому місцеві фейкові військкомати призупинили мобілізаційну кампанію в регіоні.

Додамо, що в Мережі поширюють фото українця, який розстріляв окупантів. Однак офіційного підтвердження поки що не було.

Подробиці розстрілу окупантів

У роспабліках пишуть, що українця нібито звати Юрій Галушко, йому понад 50 років. Він служив в артилерії у взводі управління. За словами росіян, він "вночі зайшов як свій у ролі радіотелефоніста, попрацював, почекав момент, і почав шмаляти в сплячих хлопців, і втік".

За іншими даними, 58-річний Галушко - житель одного з окупованих населених пунктів у Донецькій області. Чоловік відбував покарання у виправній колонії, а наприкінці лютого 2024 року він вийшов після того, як підписав контракт із російською армією.

У ворожих пабліках розповідають, що Галушка взяли на службу через нестачу охочих росіян воювати проти України. Його укомплектували і "закинули в артилерію у взвод управління, бо вже старий".

Повідомляється, що розстрілявши окупантів із 70-ї мотострілецької дивізії зс Росії, Галушко зник десь у районі Олександрівки.

/ Скріншот

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