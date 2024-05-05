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Бійня на півдні: мобілізований в армію РФ "народний месник" розстріляв росіян

Олексій Тесля
5 травня 2024, 18:30
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Після розстрілу російських солдатів, окупанти намагаються марно розшукати українця-месника.
Галушко
Юрій Галушко розстріляв окупантів / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Telegram

Українець, якого російські окупанти насильно мобілізували на захоплених територіях, розстріляв шістьох солдатів РФ.

Після того, як на ТОТ окупанти мобілізували місцевого жителя, він дочекався отримання зброї і розстріляв російських загарбників, повідомляє Центр національного спротиву.

"Розстріляні окупанти служили і артилерії та обстрілювали мирних жителів Херсона. Потрапивши до них на службу, місцевий мешканець ліквідував ворога та залишив місце служби", - уточнюється в повідомленні.

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Підкреслюється, що після розстрілу окупанти намагаються марно розшукати підозрюваного, при цьому місцеві фейкові військкомати призупинили мобілізаційну кампанію в регіоні.

Додамо, що в Мережі поширюють фото українця, який розстріляв окупантів. Однак офіційного підтвердження поки що не було.

Подробиці розстрілу окупантів

У роспабліках пишуть, що українця нібито звати Юрій Галушко, йому понад 50 років. Він служив в артилерії у взводі управління. За словами росіян, він "вночі зайшов як свій у ролі радіотелефоніста, попрацював, почекав момент, і почав шмаляти в сплячих хлопців, і втік".

За іншими даними, 58-річний Галушко - житель одного з окупованих населених пунктів у Донецькій області. Чоловік відбував покарання у виправній колонії, а наприкінці лютого 2024 року він вийшов після того, як підписав контракт із російською армією.

У ворожих пабліках розповідають, що Галушка взяли на службу через нестачу охочих росіян воювати проти України. Його укомплектували і "закинули в артилерію у взвод управління, бо вже старий".

Повідомляється, що розстрілявши окупантів із 70-ї мотострілецької дивізії зс Росії, Галушко зник десь у районі Олександрівки.

Скріншот
/ Скріншот

Раніше повідомлялося про те, що в Маріуполі підірвали авто окупанта-поліцейського. У Маріуполі підірвали автомобіль поліцейського-окупанта.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Маріуполі збільшилася кількість нових могил. Це можуть бути перепоховання загиблих маріупольців під час блокади 2022 року.

РФ масово перекидає резерви через Маріуполь у Бердянськ. Андрющенко повідомив, що росіяни активізували перекидання військового забезпечення і живої сили через Маріуполь і Маріупольський район.

Що таке Центр національного опору

Створений Силами спеціальних операцій для навчання, координації та масштабування рухів опору окупації України. ЦНС навчає ненасильницькому опору, допомагає партизанам, збирає інформацію про ворога, налагоджує комунікацію між підпіллям, інформує населення України про події на тимчасово окупованих територіях. ЦНС діє в межах Закону "Про засади національного спротиву", який набув чинності в січні 2022 року.

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