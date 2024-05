Війська РФ просуваються в Донецькій області, ЗСУ відійшли з деяких позицій - ISW

Російські окупанти в ніч з 3 на 4 травня просунулися на північний захід від Авдіївки і, ймовірно, захопили Архангельське. Можливо, загарбники вже контролюють і Керамік та Новокалинове. ЗСУ могли відступити, щоб виграти час до прибуття західної допомоги. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що російські окупанти підняли свій прапор у селищі Архангельське. Аналітики встановили географічну прив'язку до цієї точки. Кадри вказують на просування окупантів на східній околиці Архангельського.

Згідно з оцінками, окупація Архангельського, ймовірно, вказує також на контроль росіянами Кераміка і Новокалинового.

На думку американських аналітиків, окупанти Росії скористалися тактичною ситуацією на північний захід від Авдіївки. Кінцева мета росіян на цій ділянці фронту поки що незрозуміла. Війська РФ можуть отримати там перевагу в найближчому майбутньому, але незрозуміло, в якому напрямку вони далі рухатимуться - на північ до Торецька чи сфокусуються на Покровську на північному заході.

Також у ISW зазначили, що окупанти перекинули на лінію фронту на північний захід від Авдіївки чотири бригади Центрального військового округу і продовжують перекидати до цього району свої додаткові сили.

"Українські ЗМІ нещодавно повідомили, що РФ перекинула частини 55-ї мотострілецької бригади (41-ша загальновійськова армія, ЦВО) у район Новобахмутівки на південь від селища Очеретине. Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть наступати на північний захід від Авдіївки, доки існуватимуть можливості для використання тактичної ситуації в цьому регіоні", - підкреслюється в повідомленні.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.