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Війська РФ просуваються в Донецькій області, ЗСУ відійшли з деяких позицій - ISW

Андрій Ганчук
5 травня 2024, 07:45
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Агресорка Росія посилює свої військові сили на лінії фронту на південний захід від захопленої Авдіївки Донецької області, написали американські аналітики.
ЗСУ, війська РФ
Окупанти Росії користуються ситуацією із західною допомогою і наступають на Донеччині / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Російські окупанти в ніч з 3 на 4 травня просунулися на північний захід від Авдіївки і, ймовірно, захопили Архангельське. Можливо, загарбники вже контролюють і Керамік та Новокалинове. ЗСУ могли відступити, щоб виграти час до прибуття західної допомоги. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що російські окупанти підняли свій прапор у селищі Архангельське. Аналітики встановили географічну прив'язку до цієї точки. Кадри вказують на просування окупантів на східній околиці Архангельського.

Згідно з оцінками, окупація Архангельського, ймовірно, вказує також на контроль росіянами Кераміка і Новокалинового.

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"Українські війська, можливо, вирішили обміняти простір на час, очікуючи на прибуття масштабної допомоги від США на фронт найближчими тижнями - це рішення для недостатньо забезпечених ресурсами сил, які можуть оточити з флангу. Водночас, російські війська інтенсифікують наступальні операції, оскільки намагаються скористатися обмеженим часовим вікном до прибуття західної військової допомоги. Війська РФ найближчим часом можуть здійснити подальші тактичні кроки в цьому напрямку", - зазначено у звіті.

На думку американських аналітиків, окупанти Росії скористалися тактичною ситуацією на північний захід від Авдіївки. Кінцева мета росіян на цій ділянці фронту поки що незрозуміла. Війська РФ можуть отримати там перевагу в найближчому майбутньому, але незрозуміло, в якому напрямку вони далі рухатимуться - на північ до Торецька чи сфокусуються на Покровську на північному заході.

Окупанти посилилися на північний захід від Авдіївки

Також у ISW зазначили, що окупанти перекинули на лінію фронту на північний захід від Авдіївки чотири бригади Центрального військового округу і продовжують перекидати до цього району свої додаткові сили.

"Українські ЗМІ нещодавно повідомили, що РФ перекинула частини 55-ї мотострілецької бригади (41-ша загальновійськова армія, ЦВО) у район Новобахмутівки на південь від селища Очеретине. Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть наступати на північний захід від Авдіївки, доки існуватимуть можливості для використання тактичної ситуації в цьому регіоні", - підкреслюється в повідомленні.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Війна Росії проти України - головні новини за темою:

США не очікують обвалу оборони ЗСУ, Росія не здатна на блискавичний прорив, написали журналісти американського видання The New York Times. Понад десяток високопосадовців зі Штатів та Європи вважають, що окупанти й надалі досягатимуть невеликих просувань, проте навряд чи в них є можливості для масштабного наступу до 9 травня.

ЗСУ утримують Часів Яр, але якщо ворог зайде до міста, то отримає перевагу у вуличних боях, сказав заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБР Олесь Маляревич. В окупантів більше піхоти і засобів для ведення бойових дій.

У ЗСУ назвали міста, які можуть стати мішенню, які окупанти можуть атакувати до 9 травня. На думку військовослужбовця, голови Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, крім Часового Яру, окупанти планують наступ у районах Вугледара, Покровська та Курахова.

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