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Окупанти обстріляли Запорізьку АЕС: є загроза розпилення радіоактивних речовин - Енергоатом

5 серпня 2022, 21:51

Працівники Росатома знали про запланований обстріл та втекли зі станції завчасно, українські працівники продовжували працювати.

Запорожская АЭС, российские военные
Окупанти обстріляли Запорізьку АЕС / Колаж Вікіпедія, УНІАН

Російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Вони влучили у майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Про це повідомляє Енергоатом.

Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього є ризики витоку водню.

"Три "прильоти" зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин", - йдеться у повідомленні.

Крім того, є загроза виникнення пожежі. За попередніми даними постраждалих немає.

Слід зазначити, що представники "Росатома" знали про запланований обстріл, вони поспіхом покинули станцію перед ним. Український персонал перебував на ЗАЕС та, ризикуючи своїм життям, виконував усі заходи із забезпечення ядерної й радіаційної безпеки. Саме український персонал ліквідовує пошкодження.

Також зазначається, що майже у всьому Енергодарі після обстрілу станції зникло світло.

"Загарбники розбомбили електропідстанцію "Луч", внаслідок чого майже все місто (6 із 7 мікрорайонів) залишились без світла. Також не працює водозабірна станція – у місті відсутня вода. Це справжня гуманітарна катастрофа, яку навмисно створюють рашисти", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що сьогодні, 5 серпня, це була вже не перша атака окупантів на ЗАЕС. Трохи раніше вони поцілили у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС - Запорізька ТЕС. Станцію було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист та увімкнулись дизель-генератори. Цей енергоблок зараз розвантажено та відключено від енергомережі.

Окупанти на Запорізькій АЕС тероризують весь світ

Це вже не перший випадок, коли окупанти ставлять під загрозу не лише свої існування, а й життя величезної кількості людей. 3 березня війська РФ направили в Енергодар колону бронетехніки зі 100 одиниць. 4 березня вони обстріляти Запорізьку АЕС під час спроби захопити її. Тоді на атомній електростанції спалахнула пожежа.

Згодом російським військовим вдалося захопити АЕС. Вони розмістили на майданчику станції свої техніку та почали використовувати АЕС як військову базу.

14 березня стало відомо про те, що окупанти підірвали боєприпаси поблизу одного з енергоблоків Запорізької АЕС. На станції були присутні також працівники Росатому.

21 липня стало відомо про те, що окупанти розмістили військову техніку та вибухівку у машинній залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилось поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому баку зберігається легкозаймисте масло, яке використовують для охолодження парових турбін.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення Запорізька АЕС
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