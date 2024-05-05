Війська Франції в Україні: боєць розповів, які завдання вони могли б виконувати

Французькі війська за умови їх перекидання на територію України виконували б обмежені завдання на полі бою, вважає Ілля Самойленко Гендальф.

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Війська Франції виконували б завдання до першого прильоту російського Іскандера - боєць "Азова" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Якщо війська Франції з'явилися б в Україні, вони виконували б обмежені завдання, такі як патрулювання північного кордону, навчання або внутрішня служба. Їхня діяльність могла б завершитися після атаки з боку російських окупантів. Про це заявив офіцер Азова Ілля Самойленко Гендальф.

В інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук він розповів про те, що заява президента Франції про потенційну можливість відправки своїх військ в Україну на практиці нічого не означає.

На думку Самойленка, навряд чи французькі війська змогли б виконувати широкомасштабні завдання на полі бою.

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"Я думаю, це просто заява. У них був би момент адаптації, і я даю гарантію, що ці війська не брали б безпосередньої участі в бойових діях на передовій. Найімовірніше, це була б якась обмежена діяльність у стилі попатрулювати північний кордон або можливо якась внутрішня служба, або розгорнути навчання - поки до них "Іскандер" не прилетів би", - наголосив офіцер Ілля Самойленко.

Макрон припустив введення військ Франції в Україну - головні новини:

Президент Франції Еммануель Макрон раніше знову заявив, що Париж може відправити свої війська до України, якщо війська РФ прорвуть лінію фронту, а Київ запросить відповідну допомогу. Макрон нагадав, що французи вже відправляли свої війська в Африку.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що все залежить від того, яку кількість військ країни Заходу могли б відправити до України. Якби була готовність відправити близько 50 тисяч військових, це вже інший рівень.

НАТО може військами втрутитися у війну в Україні, йдеться в матеріалі Repubblica. Альянс розглядає таку можливість у разі прориву оборони ЗСУ на північному заході країни або провокації РФ проти країн Балтії, Польщі, чи нападу на Молдову.

Збройні сили Франції Згідно з даними Вікіпедії, Збройні сили Французької Республіки - формування Французької Республіки, створене для збройного захисту її інтересів і територій, зокрема й заморських. Загалом, Франція є однією з небагатьох країн, у складі збройних сил якої є майже повний спектр сучасних озброєнь і військової техніки власного виробництва - від стрілецької зброї до ударних атомних авіаносців (які, окрім Франції, мають лише США). Чисельність французької армії на 2022 рік становила 203 250 осіб.

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