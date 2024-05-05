У бій кидають резерви: ворог ріже фланги та готує оточення – підполковник ЗСУ

У місті Часів Яр ворожої армії на сьогоднішній день немає, підкреслив Назар Волошин.

https://glavred.net/ukraine/v-boy-brosayut-rezervy-vrag-rezhet-flangi-i-gotovit-okruzhenie-podpolkovnik-vsu-10562708.html Посилання скопійоване

/ Колаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces

Російські окупанти стягують додаткові війська в напрямку Часового Яру та Іванівського Донецької області, а також намагаються повернути під свій контроль Кліщіївку, розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

У місті Часів Яр ворожої армії на сьогодні немає, проте окупантам було б важливо захопити його до того, як українським силам надійде зарубіжна допомога, підкреслив він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Найгарячішими точками залишаються Часів Яр та Іванівське. На цьому напрямку ворог намагається намацати ділянки фронту, де, на його думку, він зможе розвинути успіх, і стягує туди додаткові війська і резерви для просування лінії фронту. Противник наступає в районі Білогорівки та Роздолівки, намагається прорватися і блокувати Сіверськ, щоб створити умови для продовження наступу на Слов'янськ", - попередив військовий.

відео дня

Він наголосив, що успіхів противник там не має, його просування на цьому напрямку зупинено, але армія РФ активно проводить артилерійський вплив на околицях Часового Яру.

"Їм було б дуже важливо зайняти Часів Яр, до того, як нам надійде закордонна допомога. Тобто, коли у нас припиниться певний дефіцит боєприпасів", - зазначив спікер.

Він зазначив, що для захоплення міста російська армія намагається обійти його по флангах через населені пункти праворуч - Богданівка і зліва Іванівське - активно штурмуючи селища, щоб узяти місто в оперативне оточення.

При цьому противник також зосереджує зусилля для прориву української оборони на захід від Бахмута, щоб вийти на рубіж по каналу. Поки що окупанти не змогли навіть перетнути канал "Сіверський Донець-Донбас".

Ворог перекидає резерви

Крім того, ворог на Часово-Ярівському напрямку завершує перегрупування, а неподалік Білогорівки заводить додатково штурмові групи. Також штурмові групи переміщує в район Кліщіївки та Андріївки.

"Росіянам важливо вирівняти лінію бойового зіткнення, тому продовжують штурмувати в напрямку Кліщіївки та Андріївки, намагаючись відкинути українських військових до каналу "Сіверський Донець-Донбас". Планує проводити штурмові дії в районі Іванівського", - зазначив речник.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше у ЗСУ назвали міста, які можуть стати мішенню. Загроза наступу росіян по всій лінії фронту залишається, оскільки окупанти прагнуть отримати певну "перемогу" до 9 травня, розповів Іван Тимочко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ піде в новий наступ. Україна не знає до кінця задум ворога, наголосив Максим Жорін.

Як повідомлялося раніше, у Росії немає можливостей захопити Часів Яр на Донеччині, ні до 9 травня, ні взагалі. Окупанти намагаються ускладнити логістику і виснажити ЗСУ, щоб просунутися, заявив заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади ЗСУ Олексій Тарасенко.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред