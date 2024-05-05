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НАТО може військами втрутитися у війну в Україні: названо два сценарії

Андрій Ганчук
5 травня 2024, 12:57
658
Північноатлантичний альянс визначив для себе дві червоні лінії - якщо агресорка Росія їх перетне, можлива пряма участь блоку у війні в Україні.

НАТО, Україна
НАТО може вступити у війну Росії проти України, якщо росіяни перетнуть червоні лінії - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: nato.int, DeepState

НАТО може безпосередньо взяти участь у війні Росії проти України, якщо російські окупанти прорвуть лінію оборони ЗСУ на північному заході країни, або в разі військової провокації росіян проти країн Балтії, Польщі чи нападу на Молдову.

У матеріалі італійської газети Repubblica йдеться про те, що наразі в колективного блоку безпеки Заходу немає оперативних планів, які передбачали б введення військ до України. Утім, проводиться оцінка ймовірності прямої участі НАТО у війні в разі перетину Росією червоних ліній.

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Перша червона лінія - прорив на північному заході України

Західний світ може військами вступити у війну в Україні, якщо відбудеться втручання третьої сторони, приміром, у разі прориву окупантів на північному заході української держави.

"Це створило б коридор між Україною та Білоруссю... Тактичний варіант нещодавно визнано ймовірним кількома аналітиками союзників. Тоді Мінськ був би безпосередньо включений у війну. Його війська та арсенал мали б вирішальне значення для Москви. І ця обставина могла лише активізувати оборону на користь України", - зазначено в статті.

Провокації проти країн НАТО або напад на Молдову

Другою червоною лінією на Заході бачать військові провокації проти країн Балтії чи Польщі, або ж прямий напад на Молдову.

"Це не обов'язково вторгнення, яке може статися після наступу на Одесу, але просто військовий удар, щоб перевірити реакцію Заходу", - зазначили журналісти.

Передбачається, що Росія може спробувати перевірити здатність Альянсу до реакції "у фазі можливої плутанини". Під хаотичною ситуацією мається на увазі сезон виборів у Європі та США. Кремль може подумати, що НАТО відволікається, але блок не миритиметься з подібними проявами російської агресії.

Що відомо про НАТО?

НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.

Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.

7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Війська країн НАТО в Україні - головні новини за темою:

Франція може відправити свої війська до України, якщо російські окупанти прорвуть лінію фронту, а Київ надішле Парижу відповідний запит, сказав французький президент Еммануель Макрон. Він нагадав, що Франція вже відправляла війська до Африки, щоб протидіяти там тероризму.

Коментуючи заяву Макрона, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що все залежить від того, яку кількість військ країни Заходу можуть відправити в Україну. За його словами, якщо буде готовність відправити 50 тисяч військових, то це вже інший рівень.

Ідея Макрона про західні війська в Україні неправильна, вважає міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон. На думку британського дипломата, сценарій загрожує небезпечною ескалацією.

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