Для військовозобовʼязаних запровадять документ єдиного зразка: що відомо

У Генштабі та Кабміні хочуть уніфікувати форму військово-облікового документу.

https://glavred.net/ukraine/dlya-viyskovozobov-yazanih-zaprovadyat-dokument-yedinogo-zrazka-shcho-vidomo-10562786.html Посилання скопійоване

В Україні посилюють мобілізацію / Колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

В Україні найближчим часом зʼявиться документ єдиного зразка для призовників, військовозобов'язаних і резервістів, повідомив в інтервʼю NV представник Генерального штабу Збройних Сил України, полковник Юрій Глущенко.

За його словами ті документи, які були видані до набрання чинності закону про мобілізацію, залишаються чинними. У ці документи будуть внесені відповідні відмітки.

"Разом із тим зараз уже опрацьовується нормативно-правова база, за якою будуть видавати єдиний документ для військовозобов'язаного, резервіста, призовника, за єдиною формою. Після затвердження Кабміном він вступить в силу", - наголосив Глущенко.

відео дня

Тобто з набранням чинності постанови КМУ громадянам, у яких немає ВОД, видаватиметься документ установленого зразка. А ті, хто вже мають ВОД, які видані до набрання чинності законом, є дійсними.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Глущенко пояснив, що форми ВОД (військово-облікового документу, - Главред) для військовозобов'язаних, резервістів і призовників визначені указом президента і для чинних військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, СБУ, розвідувальних органів можуть бути різної форми і формату.

"З метою уніфікації зараз розробляється постанова, яка визначить документ єдиного формату, зразка, для призовників, військовозобов'язаних і резервістів", - відповів представник Генштабу.

Закон про мобілізацію - яких змін чекати

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. ВР України ухвалила в другому читанні скандальний законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи. Загалом народні депутати внесли 4294 поправок до запропонованого урядом законопроєкту про мобілізацію.

Згідно з новим законом про мобілізацію, яки набуде чинності 18 травня, військовозобов'язані громадяни повинні прибути в ТЦК і СП для уточнення своїх даних. А після цього їх обов'язково планують направити на ВЛК (навіть якщо їм надають відстрочку). Інформація про придатність до військової служби, яка визначається ВЛК, є одним із головних пунктів військово-облікових даних.

Крім того, діятиме заборона на відправлення за межі України або передачу транспорту, який призначений для доукомплектування ЗСУ.

У суботу, 4 травня, набули чинності нові норми, що змінюють положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Відтепер скасовується статус "обмежено придатний", натомість чоловіків поділять на "придатних" та "непридатних".

Тим часом МЗС України запровадили обмеження на отримання закордонних паспортів за кордоном для чоловіків від 18 до 60 років.

Військовозобов'язані, які отримали повістку, можуть звернутися не лише до ТЦК, а й до рекрутингового центру, де триває набір на службу в Сили оборони України.

Закон про мобілізацію - основні положення / Інфографіка Главреда

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред