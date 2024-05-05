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Збиття російського Су-25 на Донбасі: в ЗСУ роповіли подробиці операції

Юрій Берендій
5 травня 2024, 11:26
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Речник Повітряних сил ЗСУ зазначив, що для кращої протидії російській авіації в небі над Україною ЗСУ потрібні додаткові зенітно-ракетні комплекси.
Збиття російського Су-25 на Донбасі: в ЗСУ роповіли подробиці операції
В ЗСУ розповіли, чим вдалось знищити російський літак на Донбасі / Колаж Главред, фото: ДПСУ, УНІАН

Збиття в небі над Донбасом російського штурмовика Су-25 свідчить про ефективну роботу сил ППО підрозділів Сухопутних військ. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Це був підрозділ Сухопутних військ. У Сухопутних військах також є підрозділи протиповітряної оборони. Зокрема, ми бачимо чудову роботу, і у тому числі роботу малого та середнього радіусу дії ППО, які можуть ефективно справлятися з різного типу повітряними цілями, у тому числі і літаками", - сказав Єлаш.

За його словами, це ще раз підтверджує, що українським військовим на передовій потрібні переносні системи ПЗРК, які дозволять ефективно боротися як з низьколітаючими повітряними цілями, так і з безпілотниками.

відео дня

Він додав, що для протидії російській авіації в небі над Україною Силам оборони потрібні модернізовані зенітно-ракетні системи, такі як українські "Буки", та західні аналоги озброєння.

Крім того, він не виключив, що на збиття літака міг вплинути й фактор пілота.

"Якщо він (пілот, - ред) відчув себе безстрашним і вже зробив декілька вильотів і його не дістали, то це не означає, що його не дістануть завтра-післязавтра. Ймовірніше він вирішив, що зараз може виконати певний проліт, але був впольований ЗСУ та знищений", - констатував він.

Хто такий Ілля Євлаш?

Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія.

До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

Знищення російської авіації - збиття Су-25 над Донбасом

4 травня у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що українським військовим вдалося ефективно знищити російський штурмовик Су-25. Літак було успішно збито воїнам 110-ї окремої механізованої бригади в Донецькій області.

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил України, спільно з Головним управлінням розвідки, вперше знищили стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 19 квітня. Цей літак атакував українські міста крилатими ракетами Х-22, а також було знищено дві такі ракети.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш підкреслив, що це була відповідь на обстріли українських міст, зокрема Дніпра та Дніпропетровщини, і що такі дії допоможуть послабити спроможності Росії в обстрілах України.

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війна в Україні обстріли Су-25
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