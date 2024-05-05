Помер зірка 'Титаніку' і 'Володаря перснів' Бернард Гілл

Кінолегенди не стало за кілька годин до важливої прем'єри.

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Помер Бернард Гілл - Теоден і капітан Титаніку помер у 79 років / коллаж: Главред, фото: pexels.com, Скріншот із фильму Титанік

Уранці 5 травня у віці 79 років помер Бернард Гілл - британський актор кіно і телебачення. Про це ВВС повідомив агент артиста Лу Коулсон.

Гілла не стало за кілька годин до прем'єри нового сезону серіалу "Нічні виклики", який мав стати його тріумфальним поверненням на телебачення після майже десятирічної перерви.

Ліндсі Солт, директор BBC Drama, віддала акторові данину поваги: "Бернард Гілл залишив слід на всіх екранах, і його тривала кар'єра, сповнена знаковими та чудовими ролями, є свідченням його неймовірного таланту". Причина смерті актора не розголошується.

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Бернард Гілл за своє життя зіграв понад 130 ролей. Найбільш знаковими є Йоссер Г'юз у серіалі "Хлопці з Блекстаффа", капітан Титаніка Едвард Джон Сміт у фільмі "Титанік" і король Теоден у кінотрилогії Пітера Джексона "Володар перснів".

Гілл - володар своєрідного рекорду. Він є єдиним актором, який знявся у двох із трьох фільмів-рекордсменів за кількістю отриманих "Оскарів".

Про фільм "Титанік" Титанік - американська епічна романтична драма і фільм-катастрофа 1997 року режисера Джеймса Кемерона, в якому показано загибель легендарного лайнера "Титанік". Герої фільму, будучи представниками різних соціальних верств, закохалися один в одного на борту лайнера, що здійснював свій перший і останній рейс через Атлантичний океан 1912 року. У 1998 році "Титанік" був висунутий на здобуття кінопремії "Оскар" у 14 номінаціях, і отримав 11 з них, включно з нагородою "Найкращий фільм" 1997 року. Картина стала рекордсменом за кількістю отриманих нагород "Оскар" поряд із такими фільмами, як "Бен-Гур" (1959) і "Володар перснів: Повернення короля" (2003), повідомляє Вікіпедія.

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