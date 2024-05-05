Введення західних військ до України: Макрон жорстко відповів на слова Пєскова

Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що у країн заходу не має бути червоних ліній щодо підтримки України для відбиття російської агресії.

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Макрон жорстко відповів на слова Пєскова / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Президент Франції Еммануель Макрон задоволений реакцією та погрозами Кремля після його заяви про можливість відправки західних військ в Україну. Про це він розповів у інтерв'ю La Tribune.

Макрон наголосив на важливості зберігання стратегії "стратегічної невизначеності" щодо Росії, що передбачає нерозголошення конкретних планів. Його заяви про можливість відправки військ в Україну увійшли у рамки цієї стратегії.

Макрон зазначив, що Росія, як стратегічна держава, втратила будь-які обмеження у своїх діях. Так, у лютому 2022 року РФ порушила норми міжнародного права, розпочавши повномасштабну агресивну війну проти іншої суверенної держави і при цьому з високою періодичністю погрожує застосуванням ядерної зброї. Макрон вважає, що в умовах такої загрози обмежувати себе, встановлюючи які-небудь червоні лінії, було б проявом слабкості.

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Він підкреслив, що в Україні зараз вирішується питання безпеки для всієї Європи. Якщо Росія переможе, то "наступної ж секунди безпеки вже не буде ні в Румунії, ні в Польщі, ні в Литві, ні в нашій країні".

Після попереднього інтерв'ю Макрона журналу The Economist, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков висловив занепокоєння щодо "дуже небезпечної тенденції" з боку Франції постійно говорити про можливе своє пряме втручання у війну.

Макрон вважає, що такі скарги Пєскова лише підтверджують правильність позиції Франції.

"Гарячкова реакція Росії свідчить, що ми маємо рацію, не закриваючи жодних дверей. Бо в іншому випадку це означатиме, що ми погоджуємося з відмовою від міжнародного порядку, заснованого на правилах, а отже, від миру та безпеки", – сказав він.

Відправка військ союзників до України - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Відправлення західних військ до України - що відомо про ініціативу Макрона

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, НАТО може прямо втрутитися у війну з Росією проти України, якщо російські окупанти зламають лінію оборони ЗСУ на північному заході України або спровокують військові дії проти країн Балтії, Польщі або нападуть на Молдову.

Коментуючи слова президента Франції Еммануеля Макрона про можливе розміщення західних військ в Україні, очільник МЗС Польщі Сікорський вважає, що краще поставити Путіна у ситуацію, коли він не знає, яку реакцію очікувати від Заходу, а не заздалегідь виключати певні можливості.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вважає, що ідея Макрона про розміщення західних військ в Україні є неправильною і може призвести до ескалації конфлікту.

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