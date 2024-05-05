Щодня до 150 осіб не випускають з України: на громадян чекають нові правила виїзду

Ідеться про зміни, запроваджені новим законом про мобілізацію в Україні.

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Яких змін чекати на кордоні найближчим часом? Читайте на Главреді / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У ДПСУ допускають схвалення Кабміном нових правил виїзду військовозобовʼязаних за кордон, зазначив в ефірі телемарафону спікер прикордонної служби Андрій Демченко.

При цьому він підкреслив, що наразі нових змін у виїзді немає.

"Станом на цей день змін до правил немає. Звісно, що, згідно з законом про мобілізацію, є певні зміни у статтю щодо тих осіб, які матимуть відстрочку. Тому все ж таки, можливо, варто очікувати, що будуть ці зміни правила перетину кордону, які має розглянути і затвердити уряд", - відповів Демченко.

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Прикордонники готові до виконання і дотримання змін у законодавстві, зокрема тих, які стосуються документів підтвердження особи.

"Якщо зміни такі будуть прийняті - звісно, що ми забезпечимо виконання і дотримання цих правил, і перевірку різних категорій осіб, які перетинатимуть осіб і відповідно до тих умов, які будуть прописані у правилах. Мається на увазі підтведжуючі документи", - додав представник ДПСУ.

За підрахунками прикордонників, щодня у перетині кордону відмовляють понад 100 особам.

"Можу зазначити, що щоденно ми також відмовляємо у виїзді за межі країни близько 120-150 особам, які не підпадають під категорію пропуску, які не мають документів, які давали б право на перетин кордону", - розповів спікер служби.

У ДПСУ ще раз порадили громадянам дочекатися змін, якщо такі будуть прийняті.

"Не варто очікувати, що це будуть якісь кардинальні зміни у правилах перетину", - уточнив Демченко.

Закон про мобілізацію - основні положення / Інфографіка Главреда

Мобілізація в Україні - головне

11 квітня Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. ВР України ухвалила в другому читанні скандальний законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи. Загалом народні депутати внесли 4294 поправок до запропонованого урядом законопроєкту про мобілізацію.

Зокрема, військовозобов'язані громадяни повинні прибути в ТЦК і СП для уточнення своїх даних. А після цього їх обов'язково планують направити на ВЛК (навіть якщо їм надають відстрочку). Інформація про придатність до військової служби, яка визначається ВЛК, є одним із головних пунктів військово-облікових даних.

Тим часом МЗС України запровадили обмеження на отримання закордонних паспортів за кордоном для чоловіків від 18 до 60 років.

Окремо Кабмін розробляє документ єдиного зразка для призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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