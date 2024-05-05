УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Щодня до 150 осіб не випускають з України: на громадян чекають нові правила виїзду

Яна Ставська
5 травня 2024, 16:19
337
Ідеться про зміни, запроваджені новим законом про мобілізацію в Україні.
Щодня до 150 осіб не випускають з України: на громадян чекають нові правила виїзду
Яких змін чекати на кордоні найближчим часом? Читайте на Главреді / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У ДПСУ допускають схвалення Кабміном нових правил виїзду військовозобовʼязаних за кордон, зазначив в ефірі телемарафону спікер прикордонної служби Андрій Демченко.

При цьому він підкреслив, що наразі нових змін у виїзді немає.

"Станом на цей день змін до правил немає. Звісно, що, згідно з законом про мобілізацію, є певні зміни у статтю щодо тих осіб, які матимуть відстрочку. Тому все ж таки, можливо, варто очікувати, що будуть ці зміни правила перетину кордону, які має розглянути і затвердити уряд", - відповів Демченко.

відео дня

Прикордонники готові до виконання і дотримання змін у законодавстві, зокрема тих, які стосуються документів підтвердження особи.

"Якщо зміни такі будуть прийняті - звісно, що ми забезпечимо виконання і дотримання цих правил, і перевірку різних категорій осіб, які перетинатимуть осіб і відповідно до тих умов, які будуть прописані у правилах. Мається на увазі підтведжуючі документи", - додав представник ДПСУ.

За підрахунками прикордонників, щодня у перетині кордону відмовляють понад 100 особам.

"Можу зазначити, що щоденно ми також відмовляємо у виїзді за межі країни близько 120-150 особам, які не підпадають під категорію пропуску, які не мають документів, які давали б право на перетин кордону", - розповів спікер служби.

У ДПСУ ще раз порадили громадянам дочекатися змін, якщо такі будуть прийняті.

"Не варто очікувати, що це будуть якісь кардинальні зміни у правилах перетину", - уточнив Демченко.

Щодня до 150 осіб не випускають з України: на громадян чекають нові правила виїзду
Закон про мобілізацію - основні положення / Інфографіка Главреда

Мобілізація в Україні - головне

11 квітня Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. ВР України ухвалила в другому читанні скандальний законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи. Загалом народні депутати внесли 4294 поправок до запропонованого урядом законопроєкту про мобілізацію.

Зокрема, військовозобов'язані громадяни повинні прибути в ТЦК і СП для уточнення своїх даних. А після цього їх обов'язково планують направити на ВЛК (навіть якщо їм надають відстрочку). Інформація про придатність до військової служби, яка визначається ВЛК, є одним із головних пунктів військово-облікових даних.

Тим часом МЗС України запровадили обмеження на отримання закордонних паспортів за кордоном для чоловіків від 18 до 60 років.

Окремо Кабмін розробляє документ єдиного зразка для призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація війна в Україні ЗСУ мобілізація в армію війна Росії та України
Реклама

Головне за день

РФ збирає 120-тисячний "кулак": генерал-розвідник розкрив напрямок штурму

РФ збирає 120-тисячний "кулак": генерал-розвідник розкрив напрямок штурму

16:14 Україна
РФ на Великдень вдарила КАБом по центру Харкова: є руйнування і багато постраждалих

РФ на Великдень вдарила КАБом по центру Харкова: є руйнування і багато постраждалих

16:01 Україна
Заваляться плани Путіна щодо Донбасу: військовий пояснив, чому РФ штурмує Часів Яр

Заваляться плани Путіна щодо Донбасу: військовий пояснив, чому РФ штурмує Часів Яр

15:30 Україна
Всі головні новини

Популярне

На Україну чекає три важливі події в травні : як зміниться війна - прогноз 44277

"На Україну чекає три важливі події в травні": як зміниться війна - прогноз

Навіщо сипати сіль під дерево: від нього не залишиться й сліду 16906

Навіщо сипати сіль під дерево: від нього не залишиться й сліду

Цибуля не піде у стрілку і дасть величезні солодкі цибулини: що потрібно зробити 10351

Цибуля не піде у стрілку і дасть величезні солодкі цибулини: що потрібно зробити

Кейт і Вільям готові миритися з Гаррі та Меган: джерело назвало драматичну причину 4910

Кейт і Вільям готові миритися з Гаррі та Меган: джерело назвало драматичну причину

Останні новини

17:47

Лукашенко на Великдень співав про "возз'єднання" з українцями

17:15

"Усього мінус 30 осіб": поліціянтка з Одеси потрапила в скандал на Великдень

16:19

Щодня до 150 осіб не випускають з України: на громадян чекають нові правила виїзду

16:14

РФ збирає 120-тисячний "кулак": генерал-розвідник розкрив напрямок штурму

16:01

РФ на Великдень вдарила КАБом по центру Харкова: є руйнування і багато постраждалихФото

Жертви Путіна: як кремлівський м'ясник убиває своїх ворогів (лонгрід)Жертви Путіна: як кремлівський м'ясник убиває своїх ворогів (лонгрід)
15:57

Бєдняков жорстко припечатав Івлєєву через її поїздку на окуповані території

15:53

Секрет всередині чашки: чому італійці не п'ють капучино після 11 ранкуВідео

15:30

Заваляться плани Путіна щодо Донбасу: військовий пояснив, чому РФ штурмує Часів Яр

15:23

Організовував катівні для полонених: у Бердянську підірвали колаборанта у власному автоВідео

Реклама
14:52

"Війна є?": Безугла загриміла у скандал - дала дивну пораду українцям у Великдень

14:27

Церковне свято 6 травня: що категорично заборонено робити у Світлий понеділок

14:13

Війська Франції в Україні: боєць розповів, які завдання вони могли б виконувати

14:11

Введення західних військ до України: Макрон жорстко відповів на слова Пєскова

13:55

У "голубки миру" Анфіси Чехової через ботокс потекло око

13:37

Любовний гороскоп на тиждень з 6 до 12 травня: Ракам - потяг, Терезам - розмова

13:30

Для військовозобовʼязаних запровадять документ єдиного зразка: що відомо

13:26

Гороскоп Таро на тиждень з 6 до 12 травня: Стрільцям - романтика, Ракам - екстрим

13:02

Десятки тисяч військових: в ЗСУ розкрили кількість сил РФ біля Часового Яру

12:57

НАТО може військами втрутитися у війну в Україні: названо два сценарії

12:22

Буде дуже важке літо: волонтерка каже, що росіяни тільки почали великий наступ

Реклама
12:05

За секунди і без нервів: як швидко затягнути нитку в голку - простий методВідео

12:04

Екс-Лорак назвав свою нову пасію дружиною, а вона відривалася під трек зрадниці Асті

11:55

Росія готує диверсії по всій Європі: у FT дізналися плани Путіна

11:26

Збиття російського Су-25 на Донбасі: в ЗСУ роповіли подробиці операції

11:13

Фінансовий гороскоп на тиждень з 6 до 12 травня: хто примножить гроші

10:56

Кіркоров принизив Успенську, видавши її неприємний секрет

10:47

Війська РФ активізувалися на двох напрямках на півдні: у ЗСУ розкрили деталі

10:37

Аеродроми у вогні: генерал ЗСУ розкрив вплив ATACMS на хід бойових дій

10:26

Гороскоп на тиждень з 6 до 12 травня: Ракам - підвищення, Левам - стрес

10:06

Кейт і Вільям готові миритися з Гаррі та Меган: джерело назвало драматичну причину

09:39

Навіщо Росія почала бити по енергооб'єктах весною: в Міненерго дали відповідь

09:34

Макрон у Парижі має намір тиснути на Сі Цзіньпіна з ключового питання – Reuters

09:24

Гороскоп на завтра 6 травня: Ракам - шокуюча пропозиція, Тельцям - багато змін в житті

08:42

В ніч на Великдень: РФ масово атакувала Україну Шахедами - скільки вдалось збити

08:37

Україна планує контрнаступ ЗСУ: у Байдена розкрили деталі та терміни

07:45

Війська РФ просуваються в Донецькій області, ЗСУ відійшли з деяких позицій - ISW

07:10

Відшукати неправильне слово за 4 секунди зможуть не всі: загадка, яка змусить чухати голову

06:26

Не російськомовні: хто поєднує нас з Росією?Погляд

05:55

Штормити буде майже 2 тижні: на Україну обрушився потужний геомагнітний шторм

05:30

Цибуля не піде у стрілку і дасть величезні солодкі цибулини: що потрібно зробити

Реклама
04:32

Як позбутися моху на газоні за день: фахівці поділились рецептом розчину

02:05

Навіщо сипати сіль під дерево: від нього не залишиться й сліду

01:30

У бій кидають резерви: ворог ріже фланги та готує оточення – підполковник ЗСУ

04 травня, субота
23:54

РФ окупувала Архангельське: ворог "підняв свою ганчірку" на забудові - DeepState

23:03

Йти самому чи ні: у Міноборони сказали, коли "обмежено придатним" проходити ВЛК

21:57

Волочкова оскорбила путинистку Кудрявцеву

21:30

Трамп має "мирний план" для України: у The Telegraph з'ясували, чому його не розкриватимуть

21:26

"Молодці, хлопці": українські військові знищили російський Су-25 - Зеленський

21:18

Жорстко зрадили: актриса серіалу "Вороніни" б'ється в істериці через рішення продюсерів

21:15

Найближчими днями РФ може принести руїни: Зеленський попередив про небезпеку

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЦерковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти