Окупанти намагаються захопити Запорізьку АЕС

Прориваються на танках і бронетранспортерах.
Російські окупанти роблять спроби захоплення Запорізької АЕС. Прорвати оборону ворог планує за допомогою 2 танків і бронетранспортерів.
Про це повідомляють в Національній поліції України.
"Незважаючи на те, що підступи і дорогу до Енергодару перекрили представники територіальної оборони і місцеві жителі, до міста наблизилися два танки і два бронетранспортери, які намагаються прорвати оборону", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що окупанти почали хаотичну стрілянину зі стрілецької зброї. Також вони намагаються розбити інженерні загородження, які блокують дорогу, що веде до станції.
Раніше головред повідомляв, що російські проккупаційні війська почали прориватися в Енергодар, де розташована Запорізька АЕС. До цього на блокпості в місто зібралися мирні жителі, які не пропускали агресора.
Також ми писали, що в Гостомелі Київської області спецназ Головного управління розвідки Міноборони розгромив ворожу колону.
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