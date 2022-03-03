Окупанти намагаються захопити Запорізьку АЕС

Війська Росії / Reuters

Російські окупанти роблять спроби захоплення Запорізької АЕС. Прорвати оборону ворог планує за допомогою 2 танків і бронетранспортерів.

Про це повідомляють в Національній поліції України.

"Незважаючи на те, що підступи і дорогу до Енергодару перекрили представники територіальної оборони і місцеві жителі, до міста наблизилися два танки і два бронетранспортери, які намагаються прорвати оборону", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що окупанти почали хаотичну стрілянину зі стрілецької зброї. Також вони намагаються розбити інженерні загородження, які блокують дорогу, що веде до станції.

Раніше головред повідомляв, що російські проккупаційні війська почали прориватися в Енергодар, де розташована Запорізька АЕС. До цього на блокпості в місто зібралися мирні жителі, які не пропускали агресора.

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Також ми писали, що в Гостомелі Київської області спецназ Головного управління розвідки Міноборони розгромив ворожу колону.

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