Окупанти пошкодили розподільчий пристрій на ЗАЕС: існує серйозний ризик витоку радіації

На Запорізькій АЕС існує загроза розпилення радіації / Колаж фото Енергоатом, УНІАН

Російські окупанти обстріляли Запорізьку атомну станцію. Внаслідок цього є серйозна загроза розпилення радіації. Станція працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Про це повідомляє Енергоатом.

Нині на ЗАЕС відключений один з трьох працюючих енергоблоків.

"Під час обстрілів серйозно пошкоджені азотно-киснева станція, об‘єднаний допоміжний корпус, насосна станція господарсько-побутових стоків. Пошкоджень також зазнав відкритий розподільчий пристрій 750 кВ (ВРП-750).Окупанти обстріляли пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції", - йдеться у повідомленні.

Також були пошкоджені три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика з сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Персонал ЗАЕС контролює ситуацію на станції та займається ліквідацією пошкоджень.

Нагадаємо, обстріли на Запорізькій АЕС координують співробітники "Росатому". Вони завжди знають, де і коли буде обстріл, а окупанти спокійно ходять по території станції під час обстрілів.

Окупанти на Запорізькій АЕС тероризують весь світ

Окупанти ставлять під загрозу не лише своє існування, а й життя величезної кількості людей. 3 березня війська РФ направили в Енергодар колону бронетехніки зі 100 одиниць. 4 березня вони обстріляти Запорізьку АЕС під час спроби захопити її. Тоді на атомній електростанції спалахнула пожежа.

Згодом російським військовим вдалося захопити АЕС. Вони розмістили на майданчику станції свої техніку та почали використовувати АЕС як військову базу.

14 березня стало відомо про те, що окупанти підірвали боєприпаси поблизу одного з енергоблоків Запорізької АЕС. На станції були присутні також працівники Росатому.

21 липня повідомлялося, що окупанти розмістили військову техніку та вибухівку у машинній залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилось поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому баку зберігається легкозаймисте масло, яке використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього були ризики витоку водню.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнерівці".

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