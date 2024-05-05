Навіщо Росія почала бити по енергооб'єктах весною: в Міненерго дали відповідь

Міністр енергетики зазначив, що російські ракетно-дронові удари по енергетичних об'єктах України можуть бути пов'язані з спробою РФ зірвати "саміт миру".

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Удари РФ по енергетиці весною можуть пояснюватись рядом причин / Колаж Главред, фото: УНІАН, ДСНС

Російські окупанти відновили тактику масованих ракетних ударів по об'єктах критичної та енергетичної інфраструктури України не під час опалювального сезону, а в умовно теплу пору року. Зміна російської стратегії ракетно-дронових ударів може бути пов'язана з політичною та економічною ситуацією. Про це в ефірі телеканалу "Ми-Україна" повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Чому вони зараз вирішили масштабувати це на всю країну? Я думаю, що, по-перше, це те, що економіка показала зростання за останній рік стабільного постачання електроенергії", - припустив чиновник.

Він також зауважив, що може існувати й маса інших факторів, зокрема спроби ворога зірвати проведення першого саміту миру у Швейцарії.

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"Можливо - саміт миру. Це те, що ми стабільно рухаємося вперед. Я думаю, що це є однією з причин цього", - озвучив думку Галущенко.

Він наголосив, що допомога країн-союзників для відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури, які зазнали ушкоджень внаслідок російських обстрілів вже перебуває в дорозі до України.

"Литва вже багато зробила, і зараз в процесі. Але не тільки Литва - майже всі наші сусідні країни (допомагають Україні), також Німеччина", - сказав чиновник.

Керівник Міненерго додав, що українська сторона взаємодіє з усіма країнами, які можуть швидко надати необхідне обладнання для ремонту енергетичнох об'єктів.

Хто такий Герман Галущенко? Герман Валерійович Галущенко - міністр енергетики України з 29 квітня 2021 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 13 травня 2021 року, повідомляє "Вікіпедія".

Удари по території України - наслідки для енергетики

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія відновила масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України, тому українцям потрібно бути готовими до будь-яких сценаріїв цієї весни і літа. Таку заяву зробив міністр енергетики Герман Галущенко. Він підкреслив, що загальна ситуація в енергетиці, зокрема ризик блекаутів, залежить від обстрілів російських окупантів.

Цього літа в Україні можуть виникнути аварійні відключення електроенергії через дефіцит, який вже зафіксований. Країна закуповує значну кількість електроенергії в Євросоюзі, тому потрібне додаткове обладнання та фінансування. Про це повідомив колишній міністр енергетики Іван Плачков.

Водночас, наразі не ведуться обговорення щодо підвищення тарифів на електроенергію для населення. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в коментарі для "BBC News Україна".

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