"Загроза світовій безпеці": горить Запорізька АЕС через обстріли окупантів

В результаті обстрілів військами Російської Федерації в бік Запорізької АЕС виникла пожежа.
На Запорізькій атомній електростанції спалахнула пожежа.
Як повідомляє Telegram-канал Запорізької АЕС, був обстріл російськими військами, які намагаються її захопити, але військові ЗСУ тримають оборону і тривають запеклі бої.
"В результаті обстрілів військами Російської Федерації в бік Запорізької АЕС виникла пожежа!"- йдеться в повідомленні.
"Існує загроза ядерної небезпеки!",- підкреслюють працівники станції.
Мер Енергодара Дмитро Орлов також закликав негайно припинити обстріли АЕС, по якій окупанти ведуть вогонь впритул.
Довідка: Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) розташована на березі Каховського водосховища поряд із містом Енергодар. Це найбільша в Європі та шоста у світі атомна електростанція. Вона складається із шести атомних енергоблоків по 1 млн. кВт кожен.
Раніше Главред повідомляв, що російські війська почали прориватися в Енергодар, де розташована Запорізька АЕС. До цього на блокпості в місто зібралися мирні жителі, які не пропускали агресора.
Також ми писали, що в Гостомелі Київської області спецназ Головного управління розвідки Міноборони розгромив ворожу колону.
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