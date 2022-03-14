Російські окупанти підірвали боєприпаси на Запорізькій АЕС / УНІАН

Російські окупанти підірвали боєприпаси на Запорізькій атомній електростанції. Вони зробили це поблизу одного з енергоблоків.

Таким чином війська РФ хотіли "утилізувати" боєприпаси на майданчику станції біля руїн навчально-тренувального центру Запорізької АЕС.

"Рашистські недоумки підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн навчально-тренувального центру та енергоблоку N1. І планують далі здійснювати підриви на найбільшому ядерному об'єкті Європи. При вибухах персонал залишав робочі місця. Які ще теракти потрібні для рішучих дій партнерів, зокрема МАГАТЕ?"- сказано в повідомленні Енергоатома.

Про те, чи змінився радіаційний фон на території Запорізької АЕС після вибухів, поки невідомо.

"В даний час на Запорізькій АЕС присутні 11 представників Росатому. Очевидно, що вибухи боєприпасів на майданчику станції проводяться з їх безпосередньою участю. Так що виходить, що Росатом теж бере участь в цьому тероризмі. Всі встановлені міжнародні правила і вимоги ядерної та радіаційної безпеки порушуються цим концерном. Невже і зараз МАГАТЕ і країни-члени ядерного клубу закриють очі на катастрофу, яку приготувала Росія всій планеті?"- додали в Енергоатомі.

Як повідомляв Главред, на майданчику захопленої окупантами Запорізької атомної станції російські загарбники розмістили свою техніку. Зокрема, окупанти використовують ЗАЕС як військову базу.

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