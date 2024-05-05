Заваляться плани Путіна щодо Донбасу: військовий пояснив, чому РФ штурмує Часів Яр

Подальше просування російських окупантів у Донецькій області залежить від ситуації в Часовому Яру, сказав представник 26-ї бригади Олег Калашников.

https://glavred.net/ukraine/ruhnut-plany-putina-po-donbassu-voennyy-obyasnil-pochemu-vrag-shturmuet-chasov-yar-10562810.html Посилання скопійоване

Військам Путіна потрібен Часів Яр, щоб просунутися на Костянтинівському та Краматорському напрямках - військовослужбовець ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот YouTube

Війська агресора Росії штурмують Часів Яр, оскільки без контролю над містом неможливе вороже просування на Костянтинівському та Краматорському напрямках. Про це заявив представник 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Роман Калашник. Романа Дашкевича Роман Калашников.

"Ні, неможливе (просування, - ред.). На даному напрямку, на локаціях - Костянтинівський, Краматорський напрямок, на сьогодні на цих напрямках неможливе просування ворога, якщо Часів Яр буде триматися", - розповів він в ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом.

Також він додав, що на східному фронті в російській піхоті значну кількість військових складають нещодавно мобілізовані. Вони навіть не проходили навчання в навчальних центрах.

відео дня

"Вони просто кидаються до зони бойових дій, кидаються в штурми. Причому в перших штурмових лавах ідуть саме вони, саме ті, які не навчені, які нещодавно прибули з російської глибинки. Якщо їм вдається десь уже починати закріплюватися, тоді вже підтягуються більш досвідчені воїни, які вже мають бойовий досвід, і починають окопуватися та створювати вогневий рубіж", - наголосив Роман Калашников.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Бої за Часів Яр - головні новини за темою:

Часів Яр "впаде так само, як Авдіївка, яку росіяни розбомбили дощенту в лютому", вважає заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. За його словами, ситуація викликає занепокоєння, оскільки можлива втрата Часового Яру відкриє окупантам шлях до останніх великих міст Донецької області, які контролюють ЗСУ.

Ворог "ріже" фланги і спробує оточити Часів Яр, сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин. Окупанти спробують захопити місто до моменту, коли ЗСУ отримають західну військову допомогу.

У ЗСУ розкрили кількість сил РФ біля Часового Яру: окупанти зібрали там від 20 до 25 тисяч військовослужбовців, зазначив Назар Волошин. Ворог намагається прорвати українську оборону.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред