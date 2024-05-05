В Україні вдарять заморозки: синоптик сказала, де різко похолодає

Погода в Україні з вівторка, 7 травня, стане суттєво холоднішою. Похолодання почнеться з північних та західних областей.
Про це розповіла синоптик Наталія Діденко. Вона зазначила, що весь тиждень з 6 по 12 травня буде свіжим і навіть можливі заморозки, які прийдуть у нашу країну всередині тижня.
"З вівторка, починаючи із півночі та заходу України, очікується зниження температури повітря. Увесь наступний тиждень буде переважно свіжим, всередині тижня ймовірні заморозки. Заморозки в такий час – нормальне явище, ніякої "зради", – зазначила синоптик.
Погода в Україні 6 травня
У понеділок, 5 травня, в Україні буде тепла погода. Максимальна температура повітря упродовж дня триматиметься на рівні +20…+25 градусів.
Дощі, можливо з грозами, у перший день тижня пройдуть у західних та північних областях, а ввечері ще й дійдуть до Вінниччини. На решті території України – на сході, півдні та більшості областей в центрі – буде без опадів.
Вітер буде з південного заходу, помірний, часом рвучкий.
Погода в Києві 6 травня
У Києві понеділок буде ще теплим, вдень температура повітря триматиметься на рівні +22…+24 градуси. Місцями пройде короткочасний дощ, можлива гроза.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні
Раніше синоптики попереджали про негоду на Великдень – будуть заморозки і грозові дощі. Синоптики попереджали про те, що у деяких областях України будуть дощі.
Також раніше повідомлялося, що на Україну обрушився потужний геомагнітний шторм – штормити буде майже 2 тижні. Найпотужніший спалах цієї магнітної бурі сягнув майже восьми балів.
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