Можуть підірвати ЗАЕС: в РНБО назвали "квіточками" аварію в Чорнобилі і попередили українців

Данілов / Us Army ТА УНІАН

Російські окупанти можуть підірвати Запорізьку атомну електростанцію.

Як заявив Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі Радіо НВ, наслідки цього будуть набагато гіршими за наслідки аварії на Чорнобильській АЕС.

"Це найбільша АЕС в Європі, там шість енергоблоків стоїть. А що ми повинні сьогодні робити, якщо її захопили озброєні терористи, нагнали туди техніку. Якщо ми зараз почнемо "вирішувати з ними відносини", то існує ймовірність, що вони приймуть рішення її підірвати", - заявив Данілов.

Секретар РНБО сказав, що в світі не хочуть займатися вирішенням цієї проблеми і МАГАТЕ "кудись поділася". Однак в Україні розуміють, що можна зробити, щоб цієї проблеми не було.

Обстріли окупантами Запорізької АЕС

Нагадаємо, у четвер, 11 серпня, російські окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Всього було зафіксовано 10 "прильотів". Снаряди потрапили в районі комендатури станції - поруч з ділянкою зварювання і сховищем джерел випромінювання. Внаслідок цього почалася пожежа - загорілася трава. На щастя, ніхто не постраждав.

Раніше експерт з питань енергетики і член Українського ядерного товариства Ольга Кошарна розповіла журналістам Главреда, що якщо на Запорізькій АЕС станеться аварія, забруднення дійде до Полтави.

Військовий експерт Олег Жданов підкреслив, що якщо росіяни підірвуть Запорізьку атомну електростанцію, це може мати ефект "брудної бомби". Після вибуху може статися величезний викид радіоактивних речовин. Це загрожує наслідками, як після Чорнобильської катастрофи.

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