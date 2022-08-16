Подача електрики в Крим і гра на "ядерних нервах": Резніков пояснив, навіщо РФ обстрілює ЗАЕС

Резніков пояснив, навіщо РФ обстрілює ЗАЕС/ УНІАН, Facebook Резніков

Постійні обстріли російськими загарбниками Запорізької АЕС, яку вони окупували – це провокація і гра на "ядерних нервах" як України, так і всього світу загалом.

Таким чином Росія намагається тримати усіх в заручниках, показуючи, що якщо вона не застосує тактичну чи стратегічну ядерну зброю, то може застосувати "мирну ядерну зброю". Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, пише "Голос Америки".

Також він зазначив, що окупанти спробують постачати електроенергію із Запорізької АЕС в окупований Крим, і в той же час відключити від електрики, яку виробляє ця атомна електростанція, підконтрольні Україні території.

"Вони спробують технічно, ми це точно знаємо, переключити електроенергію, яка виробляється цією станцією, для подачі її в Крим, і відключити повністю від цієї електроенергії вільні території України, які є під контролем уряду. От ті задачі, які вони вирішують, блокуючи цю станцію", – зазначив очільник Міноборони.

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк зазначав, що Росія могла красти електроенергію із Запорізької АЕС в окупований Крим через трансформаторну станцію, яка зараз горить на півострові. Він зазначив, що країна-агресорка могла захопити АЕС саме для того, щоб красти звідти електроенергію.

Нагадаємо, вранці у вівторок, 16 серпня, в Джанкойському районі окупованого Росією Криму пролунали вибухи, спалахнула пожежа. Стало відомо про детонацію на складі боєприпасів у селищі Травневе.

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