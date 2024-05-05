Кейт і Вільям готові миритися з Гаррі та Меган: джерело назвало драматичну причину

Вільям і Кейт зацікавлені в тому, щоб загладити свою провину заради своїх трьох дітей.

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Принц Гаррі планує відвідати Велику Британію / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Принц Вільям і принцеса Кейт "розійшлися" з принцом Гаррі та Меган Маркл майже чотири роки тому, але майбутні король і королева "відкриті" для примирення, говорить джерело.

Анонімний інсайдер повідомив, що Вільям і Кейт зацікавлені в тому, щоб загладити свою провину заради своїх трьох дітей, пише New York Post.

"Вони хочуть стосунків з Меган і Гаррі і не хочуть, щоб ворожість перейшла на наступне покоління", - заявило джерело. Інсайдер додав, що Меган і Гаррі відчувають те ж саме, заявивши: "Очевидно, що герцог і герцогиня хочуть, щоб у їхніх дітей були стосунки зі своїми кузенами".

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Вільям і Кейт - батьки 10-річного принца Джорджа, 8-річної принцеси Шарлотти і 5-річного принца Луї, а Гаррі і Меган - мама і тато 4-річного принца Арчі і 2-річної принцеси Лілібет.

Хто такий принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали до США.

Принц Гаррі збирається приїхати до Великої Британії наступного тижня на церемонію, присвячену 10-річчю від дня перших Ігор нескорених, що викликало чутки про те, що він може зустрітися з Вільямом і Кейт, які наразі лікуються від раку.

Однак інше джерело повідомило, що зустріч віч-на-віч навряд чи відбудеться. "Їхні стосунки залишаються вкрай напруженими. Гаррі в приватному порядку висловив бажання зустрітися зі своїм братом, але зараз не час", - заявив він.

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Раніше стало відомо, що Кейт Міддлтон і принц Вільям "переживають пекло", поки Кейт бореться з раком. Це стверджує їхня подруга-дизайнерка Амайя Аррієта.

Зазначимо, батьки Кейт Міддлтон, незважаючи на те, що всіма силами підтримують доньку, дуже засмучені її діагнозом. Тепер же з'явилася інформація про реакцію принца Вільяма на онкологію у Кейт. Інсайдер повідомив, що принц впав у депресію.

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