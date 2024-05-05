Лукашенко на Великдень співав про 'возз'єднання' з українцями

Диктатор мріє зустрічати з Україною свята "на берегах Дніпра".

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Лукашенко видав чергову маячню про Україну / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко в день Великодня знову заспівав про "братні" народи України, Білорусі та Росії. Водночас Мінськ продовжує підтримувати ВПК Росії у війні та вбивствах українців.

Перебуваючи в церкві, Лукашенко почав щось бурмотіти про "братній" народ, згадавши українських дітей з Донбасу.

За логікою диктатора, травень має нібито принести мир якомусь "братньому народові", оскільки цього місяця святкується православний Великдень, а потім Росія відзначає пропагандистський день перемоги 9 травня.

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"Ми дуже сподіваємося, що цей світлий місяць травень подарує мир нашому братньому народу - і ми знову на берегах Дніпра, як це було раніше, будемо зустрічати всі свята", - помріяв Лукашенко.

Участь Білорусі у війні з Україною - наслідки для Лукашенка

НАТО може військами втрутитися у війну в Україні, якщо Білорусь вступить у війну на боці Росії. Таку "червону лінію" встановили в Північноатлантичному альянсі, пише Repubblica.

"Це створило б коридор між Україною і Білоруссю... Тактичний варіант нещодавно визнано ймовірним кількома аналітиками союзників. Тоді Мінськ був би безпосередньо включений у війну. Його війська та арсенал мали б вирішальне значення для Москви. І ця обставина могла тільки активізувати оборону на користь України", - зазначено в статті.

Експерти неодноразово наполягали, що Росія використовуватиме територію Білорусі для провокацій на кордонах України та країн ЄС. Тоді як у перекинутих сил ПВК "Вагнер" недостатньо потужностей, щоб спланувати організований наступ на якусь із країн-сусідок Білорусі.

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом? Олександр Григорович Лукашенко - білоруський проросійський політик, державний і військовий діяч, де-факто - Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 і 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав із 23 вересня того року, пише Вікіпедія. Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму тощо. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи". 24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну і здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях". Результати президентських виборів у Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко, були широко розкритиковані як сфальсифіковані та спричинили найбільші за час його правління масові протестні акції.

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