Війна є?": Безугла загриміла у скандал - дала дивну пораду українцям у Великдень

Це не перший скандал, у який потрапляє нардепка.

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Дивна порада Марʼяни Безуглої у свято - подробиці / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, Фейсбук Марʼяни Безуглої

Народна депутатка Марʼяна Безугла спричинила цілий шквал обговорення після поради українцям не фотографувати паски на Великдень.

У своєму Facebook депутатка пояснила, що фото щасливих моментів можуть нібито образити військових.

"Деякі люди вважають прийнятним демонструвати паски та домашній затишок у цей час? Чому мобілізований воїн має бачити, як ви пекли паску в себе в тилу у всіх ракурсах? Коли знайомі військові приїжджають в Київ, то часто скаржаться, а ви не...їли? Війна є?" - написала Безугла. відео дня

Пост викликав жваву дискусію у соцмережах. Зокрема, депутатці вказали, що серед українців є і ті, "хто бачить в цьому віддушину", інші обурилися - мовляв, Безугла натомість пропонує "сісти і ридати та рвати на собі волосся".

Реакція людей на пост Марʼяни Безуглої / Скріншот Главреда

Марʼяна Безугла - скандали з участю депутатки

Наприкінці листопада Марʼяна Безугла опублікувала критичний пост про головнокомандувача Валерія Залужного, у якому звинуватила тоді ще головкома у відсутності "плану" бойових дій на 2024 рік.

Це викликало у суспільства хвилю обурення. Саму депутатку закликали "викинути" з "оборонного" комітету. І хоча постанова про звільнення Безуглої і була зареєстрована у Раді 27 листопада, на засіданні ВР 19 січня парламентарі навіть не змогли зібрати голосів, щоб винести пропозицію на голосування.

З-поміж іншого, Безугла також закликала мобілізувати в армію жінок.

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