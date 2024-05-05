Війна є?": Безугла загриміла у скандал - дала дивну пораду українцям у Великдень

Народна депутатка Марʼяна Безугла спричинила цілий шквал обговорення після поради українцям не фотографувати паски на Великдень.
У своєму Facebook депутатка пояснила, що фото щасливих моментів можуть нібито образити військових.
"Деякі люди вважають прийнятним демонструвати паски та домашній затишок у цей час? Чому мобілізований воїн має бачити, як ви пекли паску в себе в тилу у всіх ракурсах? Коли знайомі військові приїжджають в Київ, то часто скаржаться, а ви не...їли? Війна є?" - написала Безугла.відео дня
Пост викликав жваву дискусію у соцмережах. Зокрема, депутатці вказали, що серед українців є і ті, "хто бачить в цьому віддушину", інші обурилися - мовляв, Безугла натомість пропонує "сісти і ридати та рвати на собі волосся".
Марʼяна Безугла - скандали з участю депутатки
Наприкінці листопада Марʼяна Безугла опублікувала критичний пост про головнокомандувача Валерія Залужного, у якому звинуватила тоді ще головкома у відсутності "плану" бойових дій на 2024 рік.
Це викликало у суспільства хвилю обурення. Саму депутатку закликали "викинути" з "оборонного" комітету. І хоча постанова про звільнення Безуглої і була зареєстрована у Раді 27 листопада, на засіданні ВР 19 січня парламентарі навіть не змогли зібрати голосів, щоб винести пропозицію на голосування.
З-поміж іншого, Безугла також закликала мобілізувати в армію жінок.
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