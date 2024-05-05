Війська РФ активізувалися на двох напрямках на півдні: у ЗСУ розкрили деталі

Обстановка на південному фронті відносно стабільна, російські окупанти чинять тиск, проте Сили оборони відбивають атаки, сказав Дмитро Плетенчук.

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ЗСУ відбивають ворожі атаки в Кринках і Роботиному - Плетенчук / Колаж: Главред, фото: 66-та ОМБр, скріншот YouTube

Окупанти агресора Росії активізували штурмові дії на півдні. Ворог посилено атакує у Кринках Херсонської та Роботиному Запорізької областей. Ситуація відносно стабільна, ЗСУ відбивають ворожі атаки. Про це заявив представник Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що російські війська активізувалися, імовірно, для того, щоб "здобути перемоги" до свят.

"Ситуація в нас відносно стабільна. Єдине - вчора була помітно більша кількість спроб штурмів - 19. Зазвичай цей показник трохи нижчий. Ймовірно, окупанти напередодні Великодня вирішили так само здобути чергові "перемоги" до свят. Але всі вони були зупинені, ворог із втратами відійшов. Але, тим не менш, така активність була помітна", - зазначив Плетенчук.

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Також він додав, що вже вранці 5 травня окупанти провели шість спроб штурмових дій.

"Здебільшого - це Херсонський напрямок, усім відомі Кринки, де ворог намагається безуспішно вибити українських морпіхів, та Роботине, де росіяни також докладають зусиль, щоб витіснити підрозділи ЗСУ з позицій", - додав Дмитро Плетенчук та наголосив, що фіксувались декілька спроб штурмів і в районі острова Нестрига, що на Херсонщині.

Що відомо про село Роботине? Роботине - село в Токмацькій міській громаді Пологівського району Запорізької області України. Воно розташоване за 20 км від міста Токмак. Від початку березня 2022 року російські окупанти захопили населений пункт. У серпні 2023 року українські військові деокупували село під час контрнаступу. Запеклі бої за село тривають. Про це повідомляє Вікіпедія.

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Журналісти The New York Times опублікували матеріал, у якому йдеться про те, що США не очікують обвалу оборони ЗСУ, Росія не здатна на блискавичний прорив. Зокрема, понад десяток чиновників зі Штатів і Європи вважають, що окупанти просуватимуться лише незначно і не зможуть досягти великих масштабів у наступах до 9 травня.

Якщо війська РФ зайдуть до Часового Яру, противник отримає перевагу у вуличних боях, вважає заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБР Олесь Маляревич. У ворога більше сил і засобів для ведення бойових дій.

Війська РФ просуваються в Донецькій області, ЗСУ відійшли з деяких позицій, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Окупанти, ймовірно, захопили не лише Архангельське, а й Керамік і Новокалинове Авдіївського району.

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