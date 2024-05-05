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Штормити буде майже 2 тижні: на Україну обрушився потужний геомагнітний шторм

Ангеліна Підвисоцька
5 травня 2024, 05:55
337
Найпотужніший спалах цієї магнітної бурі сягнув майже восьми балів.
магнітна буря
Україну атакує нова магнітна буря / фото: ua.depositphotos.com

Україну накрила неймовірно сильна магнітна буря. Вона затягнулася, а її потужність раптово посилилася. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря увірвалася в країну 29 квітня і вдарила з 3-бальною потужністю. Уже наступного дня вона раптово посилилася до 6-ти балів. Уже 2 травня магнітна буря стала майже 8-бальною і протрималася на такому рівні ще один день.

4 травня геомагнітний шторм раптово опустився до 4-х балів. Очікується, що 5 травня він стане п'ятибальним. 6 травня він посилиться і зупиниться на рівні майже 6-ти балів. 7 травня магнітна буря опуститься до 3-х балів, після чого знизиться до мінімуму.

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магнітна буря
Україну атакує нова магнітна буря / фото: meteoprog

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 6 спалахів класу Х. Повідомляється, що 5 травня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 75%. Імовірність спалахів класу Х становить 25%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 70 сонячних плям.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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