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Буде дуже важке літо: волонтерка каже, що росіяни тільки почали великий наступ

Яна Ставська
5 травня 2024, 12:22
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І військово-політичне керівництво, і військові на передовій підтверджують, що росіяни розширюють наступ.
Буде дуже важке літо: волонтерка каже, що росіяни тільки почали великий наступ
Якою буде війна в Україні влітку - прогноз Берлінської / Колаж Главреда. Фото: Фейсбук Марії Берлінської, 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські військові тільки почали наступальну кампанію, вважає керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська.

В ефірі Radio NV волонтерка спрогнозувала важке літо. Берлінська, зокрема, зазначила, що у Збройних сил досі, попри анонсовану Заходом нову допомогу, спостерігається дефіцит снарядів - тоді як РФ атакує щодня Україну десятками тисяч снарядів.

"Це насправді багато визначає, тому ми зараз відступаємо все далі й далі. Фронт зміщується, росіяни в наступі. Це тільки початок їх наступу. Я бачу, що у травні почнеться цей великий наступ і буде дуже важка літня кампанія", - сказала волонтерка.

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Берлінська підкреслила, що відтепер Україна має справу не тільки з російським ВПК, а - ВПК Китаю-Ірану-Білорусі та інших проксі-держав.

"На потрібно усім включитися у роботу з причинами, а не наслідками. Ситуація покращується, але цього недостатньо у війні такого масштабу, ворог посилився", - відповіла вона.

Зараз наступив історичний момент, який для усіх буде складним, додала волонтерка.

"(На фронті) має бути якомога більше технологій і якомога менше людей. Треба укріплюватися "лінією Суровікіна", - наголосила Берлінська.

Новини з фронту - головне

Російські окупанти в ніч з 3 на 4 травня просунулися на північний захід від Авдіївки і, ймовірно, захопили Архангельське. Можливо, загарбники вже контролюють і Керамік та Новокалинове, ішлося у звіті Інституту вивчення війни.

Українські захисники підтверджують, що ворог готується до нового етапу просування своїх військ на фронті. Ймовірно, одним із пріоритетних напрямків стане Харківщина, вважає заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

Водночас президент Володимир Зеленський попередив про підготовку РФ до розширення наступу.

"Зараз ми перед новим етапом війни. Окупант готується до спроби розширити наступальні дії", – сказав президент.

Тим часом українське військове керівництво переконане, що головною метою російських окупантів у 2024 році залишається захоплення Донецької та Луганської областей, про що свідчить і план наступальної операції.

Хто така Марія Берлінська

Марія Берлінська (нар. 19 травня 1988, Кам'янець-Подільський, УРСР)— українська військова, громадська діячка, засновниця громадської організації "Центр підтримки аеророзвідки", що займається освітньою та матеріально-технічною допомогою здійснення українськими військовими аеророзвідки під час російсько-української війни. Ініціаторка та керівниця адвокаційного правозахисного проєкту Невидимий Батальйон, пише Вікіпедія.

Засновниця та керівниця Victory Drones — найбільшого в Україні навчального проєкту для військовослужбовців.

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