Окупанти замінували Запорізьку АЕС / Колаж Вікіпедія, УНІАН

Російські окупанти замінували енергоатомні блоки Запорізької атомної електростанції. До цього причетні "вагнерівці". Про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Андрій Юсов, повідомляє Obozrevatel.

За його даними, наказ про мінування Запорізької АЕС видав номінальний власник приватної військової компанії Євген Пригожин, який більш відомий як "кухар Путіна".

"Пригожин уже не вперше залучив бойовиків "Вагнера" проти України. Група "вагнерівців" є замаскованим підрозділом у структурі російського Міноборони. А командує найманцями Головне управління Генерального штабу збройних сил РФ, відоміше як ГРУ", – сказав Юсов.

Окупанти на Запорізькій АЕС тероризують весь світ

Це вже не перший випадок, коли окупанти ставлять під загрозу не лише свої існування, а й життя величезної кількості людей. 3 березня війська РФ направили в Енергодар колону бронетехніки зі 100 одиниць. 4 березня вони обстріляти Запорізьку АЕС під час спроби захопити її. Тоді на атомній електростанції спалахнула пожежа.

Згодом російським військовим вдалося захопити АЕС. Вони розмістили на майданчику станції свої техніку та почали використовувати АЕС як військову базу.

14 березня стало відомо про те, що окупанти підірвали боєприпаси поблизу одного з енергоблоків Запорізької АЕС. На станції були присутні також працівники Росатому.

21 липня стало відомо про те, що окупанти розмістили військову техніку та вибухівку у машинній залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилось поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому баку зберігається легкозаймисте масло, яке використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього є ризики витоку водню.

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