УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Екс-Лорак назвав свою нову пасію дружиною, а вона відривалася під трек зрадниці Асті

Олена Кюпелі
5 травня 2024, 12:04
211
Анастасія Фоксі знає на пам'ять пісні зрадниці Асті. Спасибі, що не Лорак.
Мурат Началджіоглу забрав свою пасію та її подруг
Мурат Началджіоглу забрав свою пасію та її подруг / Колаж Главред, фото Instagram/anastasija_foxy2

Нова обраниця екс-чоловіка зрадниці Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу, перукарка Анастасія виклала низку відео, де вона брала участь в одному з модних показів у Києві.

На своїй сторінці в Instagram, і Мурат, і його обраниця показали, як пройшов показ, а також "афтерпаті". Зокрема, як видно зі сторіз, Мурат приїхав забирати свою перукарку та її подруг. "Дружина та її подруги. Коли красиво забрав із показала", - підписав фото Началджіоглу.

Мурат Началджіоглу назвав свою дівчину дружиною
Мурат Началджіоглу назвав свою дівчину дружиною / Скриншот Instagram/muratnalca

Крім того, видно як Мурат, його дівчина та її подруги розважаються і танцюють. Дорогою в машині, панянка Мурата стоїть навколішки на передньому сидінні і на весь голос горланить пісню зрадниці України, яка мовчить про жорстоке вторгнення Росії в Україну Анни Асті - "Царица".

відео дня
Дівчина Началджіоглу любить знає на пам'ять пісні зрадниці Асті
Дівчина Началджіоглу знає на пам'ять пісні зрадниці Асті / Скріншот Instagram

Насолодитися співом Анастасії Фоксі можна тут.

Новини шоу-бізнесу - в Україні та світі

Раніше Налчаджиоглу розлучився зі своєю другою дружиною, візажисткою Лілією Реус. Він також повідомив, що не живе з Реус із жовтня минулого року. Також він, реагуючи на емоційні слова своєї дівчини Анастасії, сказав, що планує прожити з нею до кінця свого життя.

Нагадаємо, раніше блогерка Анастасія розповіла, чому попри вторгнення Росії в Україну, продовжує розмовляти російською мовою, обґрунтувала свою "позицію". За словами перукарки, "з самого її дитинства всі говорили російською".

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Мурат Налчаджиоглу новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

НАТО може військами втрутитися у війну в Україні: названо два сценарії

НАТО може військами втрутитися у війну в Україні: названо два сценарії

12:57 Світ
Буде дуже важке літо: волонтерка каже, що росіяни тільки почали великий наступ

Буде дуже важке літо: волонтерка каже, що росіяни тільки почали великий наступ

12:22 Україна
Росія готує диверсії по всій Європі: у FT дізналися плани Путіна

Росія готує диверсії по всій Європі: у FT дізналися плани Путіна

11:55 Світ
Всі головні новини

Популярне

Тиждень після Великодня: три заборони, які не можна порушувати у Світлу седмицю 34372

Тиждень після Великодня: три заборони, які не можна порушувати у Світлу седмицю

На Україну чекає три важливі події в травні : як зміниться війна - прогноз 28583

"На Україну чекає три важливі події в травні": як зміниться війна - прогноз

Привітання з Великоднем - красиві картинки і душевні побажання 8217

Привітання з Великоднем - красиві картинки і душевні побажання

Навіщо сипати сіль під дерево: від нього не залишиться й сліду 7147

Навіщо сипати сіль під дерево: від нього не залишиться й сліду

Останні новини

13:55

У "голубки миру" Анфіси Чехової через ботокс потекло око

13:37

Любовний гороскоп на тиждень з 6 до 12 травня: Ракам - потяг, Терезам - розмова

13:30

Для військовозобовʼязаних запровадять документ єдиного зразка: що відомо

13:26

Гороскоп Таро на тиждень з 6 до 12 травня: Стрільцям - романтика, Ракам - екстрим

13:02

Десятки тисяч військових: в ЗСУ розкрили кількість сил РФ біля Часового Яру

Жертви Путіна: як кремлівський м'ясник убиває своїх ворогів (лонгрід)Жертви Путіна: як кремлівський м'ясник убиває своїх ворогів (лонгрід)
12:57

НАТО може військами втрутитися у війну в Україні: названо два сценарії

12:22

Буде дуже важке літо: волонтерка каже, що росіяни тільки почали великий наступ

12:05

За секунди і без нервів: як швидко затягнути нитку в голку - простий методВідео

12:04

Екс-Лорак назвав свою нову пасію дружиною, а вона відривалася під трек зрадниці Асті

Реклама
11:55

Росія готує диверсії по всій Європі: у FT дізналися плани Путіна

11:26

Збиття російського Су-25 на Донбасі: в ЗСУ роповіли подробиці операції

11:13

Фінансовий гороскоп на тиждень з 6 до 12 травня: хто примножить гроші

10:56

Кіркоров принизив Успенську, видавши її неприємний секрет

10:47

Війська РФ активізувалися на двох напрямках на півдні: у ЗСУ розкрили деталі

10:37

Аеродроми у вогні: генерал ЗСУ розкрив вплив ATACMS на хід бойових дій

10:26

Гороскоп на тиждень з 6 до 12 травня: Ракам - підвищення, Левам - стрес

10:06

Кейт і Вільям готові миритися з Гаррі та Меган: джерело назвало драматичну причину

09:39

Навіщо Росія почала бити по енергооб'єктах весною: в Міненерго дали відповідь

09:34

Макрон у Парижі має намір тиснути на Сі Цзіньпіна з ключового питання – Reuters

09:24

Гороскоп на завтра 6 травня: Ракам - шокуюча пропозиція, Тельцям - багато змін в житті

Реклама
08:42

В ніч на Великдень: РФ масово атакувала Україну Шахедами - скільки вдалось збити

08:37

Україна планує контрнаступ ЗСУ: у Байдена розкрили деталі та терміни

07:45

Війська РФ просуваються в Донецькій області, ЗСУ відійшли з деяких позицій - ISW

07:10

Відшукати неправильне слово за 4 секунди зможуть не всі: загадка, яка змусить чухати голову

06:26

Не російськомовні: хто поєднує нас з Росією?Погляд

05:55

Штормити буде майже 2 тижні: на Україну обрушився потужний геомагнітний шторм

05:30

Цибуля не піде у стрілку і дасть величезні солодкі цибулини: що потрібно зробити

04:32

Як позбутися моху на газоні за день: фахівці поділились рецептом розчину

02:05

Навіщо сипати сіль під дерево: від нього не залишиться й сліду

01:30

У бій кидають резерви: ворог ріже фланги та готує оточення – підполковник ЗСУ

04 травня, субота
23:54

РФ окупувала Архангельське: ворог "підняв свою ганчірку" на забудові - DeepState

23:03

Йти самому чи ні: у Міноборони сказали, коли "обмежено придатним" проходити ВЛК

21:57

Волочкова оскорбила путинистку Кудрявцеву

21:30

Трамп має "мирний план" для України: у The Telegraph з'ясували, чому його не розкриватимуть

21:26

"Молодці, хлопці": українські військові знищили російський Су-25 - Зеленський

21:18

Жорстко зрадили: актриса серіалу "Вороніни" б'ється в істериці через рішення продюсерів

21:15

Найближчими днями РФ може принести руїни: Зеленський попередив про небезпеку

20:28

Росіяни знищили купу своїх же будинків: окупанти вдарили ФАБом по БєлгородуФотоВідео

20:21

Стане кінцем Путіна: дипломат Брайза сказав, коли Україна піде у контрнаступ

19:47

Заморозки і грозові дощі: синоптики попереджають про негоду на Великдень

Реклама
19:40

Китай і Росія працюють над вторгнення на ТайваньПогляд

19:36

Відправка польських військ в Україну: Сікорський заінтригував заявою

18:47

РФ потрібна "здобич" до 9 травня: у ЗСУ назвали міста, які можуть стати мішенню

18:44

Знайдуть та знищать ворожі РЕБ: США передасть Україні потужні авіабомби

18:34

"На Україну чекає три важливі події в травні": як зміниться війна - прогноз

17:50

Зеленського оголосили в розшук у РФ: в Офісі президента дали жорстку відповідь

17:17

РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Харкова: у місті сильна пожежа, є постраждаліФотоВідео

16:55

Тиждень після Великодня: три заборони, які не можна порушувати у Світлу седмицю

16:39

В Україні скасовано статус "обмежено придатний": в Міноборони роз'яснили нововведення

16:08

"З днем народження, крихітко": Потап ніжно привітав Каменських зі святом

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЦерковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти