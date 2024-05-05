Екс-Лорак назвав свою нову пасію дружиною, а вона відривалася під трек зрадниці Асті

Нова обраниця екс-чоловіка зрадниці Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу, перукарка Анастасія виклала низку відео, де вона брала участь в одному з модних показів у Києві.
На своїй сторінці в Instagram, і Мурат, і його обраниця показали, як пройшов показ, а також "афтерпаті". Зокрема, як видно зі сторіз, Мурат приїхав забирати свою перукарку та її подруг. "Дружина та її подруги. Коли красиво забрав із показала", - підписав фото Началджіоглу.
Крім того, видно як Мурат, його дівчина та її подруги розважаються і танцюють. Дорогою в машині, панянка Мурата стоїть навколішки на передньому сидінні і на весь голос горланить пісню зрадниці України, яка мовчить про жорстоке вторгнення Росії в Україну Анни Асті - "Царица".
Насолодитися співом Анастасії Фоксі можна тут.
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Раніше Налчаджиоглу розлучився зі своєю другою дружиною, візажисткою Лілією Реус. Він також повідомив, що не живе з Реус із жовтня минулого року. Також він, реагуючи на емоційні слова своєї дівчини Анастасії, сказав, що планує прожити з нею до кінця свого життя.
Нагадаємо, раніше блогерка Анастасія розповіла, чому попри вторгнення Росії в Україну, продовжує розмовляти російською мовою, обґрунтувала свою "позицію". За словами перукарки, "з самого її дитинства всі говорили російською".
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