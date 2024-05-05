Екс-Лорак назвав свою нову пасію дружиною, а вона відривалася під трек зрадниці Асті

Анастасія Фоксі знає на пам'ять пісні зрадниці Асті. Спасибі, що не Лорак.

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Мурат Началджіоглу забрав свою пасію та її подруг / Колаж Главред, фото Instagram/anastasija_foxy2

Нова обраниця екс-чоловіка зрадниці Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу, перукарка Анастасія виклала низку відео, де вона брала участь в одному з модних показів у Києві.

На своїй сторінці в Instagram, і Мурат, і його обраниця показали, як пройшов показ, а також "афтерпаті". Зокрема, як видно зі сторіз, Мурат приїхав забирати свою перукарку та її подруг. "Дружина та її подруги. Коли красиво забрав із показала", - підписав фото Началджіоглу.

Мурат Началджіоглу назвав свою дівчину дружиною / Скриншот Instagram/muratnalca

Крім того, видно як Мурат, його дівчина та її подруги розважаються і танцюють. Дорогою в машині, панянка Мурата стоїть навколішки на передньому сидінні і на весь голос горланить пісню зрадниці України, яка мовчить про жорстоке вторгнення Росії в Україну Анни Асті - "Царица".

відео дня

Дівчина Началджіоглу знає на пам'ять пісні зрадниці Асті / Скріншот Instagram

Насолодитися співом Анастасії Фоксі можна тут.

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Раніше Налчаджиоглу розлучився зі своєю другою дружиною, візажисткою Лілією Реус. Він також повідомив, що не живе з Реус із жовтня минулого року. Також він, реагуючи на емоційні слова своєї дівчини Анастасії, сказав, що планує прожити з нею до кінця свого життя.

Нагадаємо, раніше блогерка Анастасія розповіла, чому попри вторгнення Росії в Україну, продовжує розмовляти російською мовою, обґрунтувала свою "позицію". За словами перукарки, "з самого її дитинства всі говорили російською".

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