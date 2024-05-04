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РФ окупувала Архангельське: ворог "підняв свою ганчірку" на забудові - DeepState

Руслана Заклінська
4 травня 2024, 23:54
339
В обід з'явилися кадри ударів по окупантах у посадках східніше села, зазначили у DeepState.
РФ окупувала Архангельське: ворог 'підняв свою ганчірку' на забудові - DeepState
Росіяни захопили Архангельське на Донеччині / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 38 окрема бригада морської піхоти, t.me/DeepStateUA

Російські окупанти захопили село Архангельське в Донецькій області. Ворог підняв свій прапор на багатоквартирній забудові. Про це повідомив ресурс DeepState.

"Ворог окупував Архангельське, піднявши свою ганчірку у багатоквартирній забудові. Крім того, в обід з'явилися кадри ударів по ворогу у посадках східніше села", – йдеться у повідомленні.

Також аналітики DeepState додали карту місцевості, показуючи позиції ворога в цьому районі:

відео дня
РФ окупувала Архангельське: ворог 'підняв свою ганчірку' на забудові - DeepState
Фото: t.me/DeepStateUA

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Наступ Росії - плани окупантів до 9 травня

Нагадаємо, Україні вдасться утримати оборону, незважаючи на спроби російських військ досягти результатів до 9 травня. Українські військові не зазнають повного розгрому вздовж лінії фронту, навіть при гострій нестачі боєприпасів, повідомляє The New York Times

Також у Росії немає можливостей захопити Часів Яр на Донеччині, ні до 9 травня, ні взагалі. Окупанти намагаються ускладнити логістику та виснажити ЗСУ, аби просунутися, заявив заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади ЗСУ Олексій Тарасенко.

Як повідомляв Главред, російські окупанти планують розпочати наступ до 9 травня. Начальник пресслужби прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов заявив, що ворог має намір просуватися на сході України та інших напрямках. Він наголосив, що українські захисники готові до будь-яких планів ворога.

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