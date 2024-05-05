Аеродроми у вогні: генерал ЗСУ розкрив вплив ATACMS на хід бойових дій

Генерал-лейтенант ЗСУ у відставці Ігор Романенко проаналізував вплив далекобійних ракет ATACMS на ситуацію на фронті.

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Генерал розкрив наслідки ударів ракет ATACMS по окупантах / Колаж Главред, фото: СтратКом ЗСУ, УНІАН, скріншот із відео

Російські окупанти продовжують проводити наступальні операції на Півдні та Сході України. Внаслідок цього кількість ліквідованих військовослужбовців РФ збільшується, зокрема через удари ракети ATACM по місцях скупчення сил противника. Про це в ефірі телемарафону повідомив генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко.

За його словами, чітко видно наслідки ударів по російським окупантам із використанням ракет ATACMS.

"Завдяки тому, що вони застосовуються на більшій дальності – до 300 км і саме по місцях скупчення ворога, логістичних місцях, аеродромах, де ворог не очікував такого впливу. Бойові частини цих ракет касетні, вони застосовують в першу чергу проти піхоти і легкоброньованих цілей. Застосування саме по таких цілях є найбільш ефективним", - прокоментував він. відео дня

Романенко зазначив, що останні дані стосуються ударів по літаках противника, які перебувають на аеродромах - "Кущевська" та інших.

"Оскільки застосування було неочікуваним по цих місцях, ворог швидко намагається те, що залишилося боєготовим, розосередити, щоб зменшити свої втрати. Процес іде з застосуванням нових для нас елементів, якими є ATACMS з дальністю не 130, а 300 км", - резюмував Ігор Романенко.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Передача Україні ракет ATACMS - удари по російських окупантах

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у найближчий час Україна може очікувати новий пакет військової допомоги, який включатиме в себе далекобійні ракети ATACMS. Цей пакет оцінюється у 1 мільярд доларів і, за повідомленням CNN, має бути відправлений до України із запасів американської армії. Такий варіант постачання є найшвидшим серед інших доступних.

Крім того, зазначається, що Сили оборони України могли завдати удару ракетами ATACMS по розташуванню російських окупантів в Луганській області. Журналісти "Донбас.Реалії" повідомляють, що серед поранених були російські військовослужбовці, військові вантажівки (найімовірніше, "Урали") та щонайменше два бронетранспортери. Кількість знищеного особового складу, яка видна на знімках з аеророзвідки, оцінюється приблизно в 80 осіб.

США дали дозвіл Україні на використання далекобійних балістичних ракет ATACMS для ураження об'єктів на території Криму. Про це повідомляє американське видання The New York Times з посиланням на високопоставлених представників Пентагону (Міноборони США).

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