'Перемололи' сотні окупантів: у ЗСУ розгромили фейк РФ про захоплення Красногорівки

Красногорівка перебуває під контролем підрозділів ЗСУ, повідомив Назар Волошин.

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ЗСУ відбивають атаки ворога / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, 71 окрема єгерська бригада

Красногорівка в Донецькій області перебуває під контролем підрозділів ЗСУ, але окупанти не полишають спроб штурмувати місто, розповів представник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Час від часу окупанти поодинокими групами намагаються штурмувати східні околиці Красногорівки на бронетехніці. Частина ворожих груп, які встигли зайти і сховатися на території заводу, перебувають під нашим вогневим контролем. Вживаються всі заходи, щоб вибити ворога звідти", - повідомив він "Укрінформу".

Український захисник зазначає, що Красногорівка перебуває під контролем підрозділів ЗСУ, хоча ворожа пропаганда періодично публікує інформацію, що їхня армія увійшла в нього. Він уточнив, що за минулу добу воїни 59-ї бригади ліквідували штурмову групу противника, знищили два ворожі БМП.

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За його словами, ворожі штурмові групи, які прорвалися до Красногорівки, перебувають зараз у складному становищі, оскільки практично позбавлені боєкомплекту і підтримки бронетехніки. Сили оборони стримують просування противника вглиб міста, ситуація перебуває під контролем ЗСУ.

"Лише за минулу добу в районі Первомайського - Красногорівки під час ворожих штурмів тільки силами 59-ї бригади знищено понад сотню окупантів. Загалом же спроби ворога просунутися супроводжуються великими втратами", - додав Волошин.

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Раніше повідомлялося, що у ЗСУ розкрили найгірший сценарій біля Часового Яру. ЗСУ утримують місто, незважаючи на атаки ворога, розповів Олесь Маляревич.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ назвали нову ціль РФ на сході. Населений пункт Очеретине перебуває під вогневим контролем українських воїнів, каже Назар Волошин.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ "віджали" позиції у РФ на сході. Російське угруповання в Красногорівці зараз у складному становищі, наголосив Юліан Рьопке.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

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