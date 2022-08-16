Через палаючу трансформаторну станцію під Джанкоєм РФ могла красти електрику з ЗАЕС в Крим – ОП

Через палаючу трансформаторну станцію під Джанкоєм РФ могла красти електрику з ЗАЕС в Крим/ Telegram, Офіс президента України

Росія могла красти електроенергію із Запорізької АЕС в окупований Крим через трансформаторну станцію, яка зараз горить на півострові.

Про це сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі загальнонаціонального марафону. Він зазначив, що країна-агресорка могла захопити АЕС саме для того, щоб красти звідти електроенергію.

"Що таке трансформаторна станція? Вони для того вкрали Запорізьку атомну станцію, щоби саме через Джанкой перекидати електрику до Криму. Я гадаю, що це кармічна розплата. Те, що вкрадено, статків не приносить", – сказав Подоляк.

Також радник голови ОП прокоментував вибухи в окупованому Криму і зазначив, що кількість таких випадків на півострові може збільшитися, "виходячи з рівня інтелекту російської армії".

Вибухи у Криму 16 серпня

Вранці у вівторок, 16 серпня, в Джанкойському районі окупованого Росією Криму пролунали вибухи, спалахнула пожежа. Стало відомо про детонацію на складі боєприпасів у селищі Травневе.

У російському Міноборони заявили, що виникла пожежа на території однієї з військових частин у місці, де тимчасового зберігалися боєприпаси.

Варто зазначити, що у місті Джанкой розташована велика залізнична станція, через яку російські окупанти перекидають війська, боєприпаси і техніку.

Пізніше стало відомо, що окупаційна влада Криму почали евакуацію людей після вибухів на складі боєприпасів поблизу Джанкоя. Станом на 10:00 16 серпня вже виїхали близько двох тисяч осіб.

Потім окупанти заявили про нові вибухи в Криму – у смт Гвардійське біля Сімферополя. Російські ЗМІ з посиланням на слова місцевих жителів повідомили, що над військовою авіабазою в смт Гвардійське Сімферопольського району стоять стовпи чорного диму. Також місцеві мешканці розповіли, що раніше вони чули декілька сильних вибухів.

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