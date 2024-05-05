РФ на Великдень вдарила КАБом по центру Харкова: є руйнування і багато постраждалих

Окупанти вдарили по центру Харкова керованою авіаційною бомбою, багато людей зазнали поранень.

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РФ на Великдень вдарила КАБом по центру Харкова/ коллаж: Главред, фото: Вікіпедія, pixabay

Країна-агресорка Росія на Великдень, 5 травня, нанесла удар по Харкову. Багато людей постраждали, є пошкодження цивільної інфраструктури та приватних будинків.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він зазначив, що, за попередньою інформацією, окупанти нанесли удар по Шевченківському району Харкова та по центру міста. Удар по центру був нанесений керованою авіаційною бомбою (КАБом).

Станом на 15:31 було відомо про десятьох постраждалих.

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"Постраждалі внаслідок ударів по центру Харкова продовжують звертатися за медичною допомогою. На цю хвилину медики надають допомогу десятьом постраждалим за двома адресами влучань. Дані оновлюються", – повідомив Синєгубов.

Окупанти влучили по приватному сектору між будинками, є пошкодженні домоволодінь, вибуховою хвилею пошкодило вікна. Також пошкоджені багатоквартирні будинки та авто, зазначив голова ОВА. Він додав, що ліквідація наслідків триває.

За словами голови ОВА, люди поранені переважно уламками скла.

Мер Харкова Іван Терехов повідомив, що удар був по центральній частині міста, в районі житлової забудови. За його словами, також було влучання у приватний будинок.

У "Суспільне.Харків" повідомляють, що вдень 5 травня у місті пролунало щонайменше три вибухи у період 14:16-14:18.

Кореспондент "Суспільне.Харків" повідомляє, що один зі снарядів влучив між будинками у приватному секторі біля зони відпочинку у середмісті. Зазначається, що вибуховою хвилею частково обвалило два приватні будинки, ще в одного навпроти вибиті вікна.

Що таке КАБи? Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія. Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

Що відомо про КАБи/ Інфографіка: Главред

Атаки РФ ракетами по Україні

Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по Україні за допомогою ракет С-300 та дронів-камікадзе "Шахед" у ніч на 4 травня. У Харкові вночі було два "прильоти" дронів "Шахед", які завдали ударів по цивільній інфраструктурі в Основ'янському районі, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Також речник Командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш зазначив, що в ніч на 4 травня російські дрони-камікадзе намагалися атакувати цивільну інфраструктуру в Харкові та в Дніпропетровській області. Однак Сили оборони збили всі 13 безпілотників.

Ввечері 4 травня РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Харкова. В результаті атаки російських окупантів шість людей отримали поранення та опіки.

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