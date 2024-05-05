Організовував катівні для полонених: у Бердянську підірвали колаборанта у власному авто

В окупованому Бердянську Запорізької області ліквідували колаборанта, який був організатором катівні у виправній колонії.
Під його автомобіль було закладено вибуховий засіб, внаслідок підриву якого колаборант помер на місці. Про це повідомила очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна у Telegram.
"У Бердянську підірвали колаборанта. Сьогодні, 5 травня, було ліквідовано співробітника окупаційної виправної колонії. Вибуховий пристрій був закладений під автівку. Від отриманих травм зрадник помер на місці", – йдеться у повідомленні.відео дня
У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що ліквідований колаборант був організатором катівень на території Бердянської виправної колонії №77, де він займав окупаційну посаду.
"В окупованому Бердянську знищили організатора катівні. 5 травня 2024 року близько 9:40 у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль Ford Kuga, який належав ананьєвському євгену олександровичу. Ананьєвський – один із організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії №77, де він обіймав свою окупаційну посаду. Внаслідок підриву причетного до тортур над українськими полоненими євгена ананьєвського ліквідовано. ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата", – зазначили у ГУР.
Дивіться відео з місця події після підриву колаборанта:
Що за місто Бердянськ?
Бердянськ - місто на півдні Запорізької області України, адміністративний центр Бердянського району та Бердянської міської громади, великий торговельний порт і популярний морський, кліматичний і грязьовий курорт. З 28 лютого 2022 року перебуває під російською окупацією, повідомляє "Вікіпедія".
Вибухи на окупованих територіях
Раніше повідомлялося, що 15 квітня в окупованому Криму прогриміли потужні вибухи. Сили оборони України вдарили ракетами по російському командному пункту, де перебували високопоставлені російські офіцери.
Також 22 квітня у лівобережному районі Маріуполя прилетіло по розташуванню окупантів. Пожежу від "бавовни" загасили лише опівночі, а потім вантажівками вивозили поранених у бік Новоазовська.
Нагадаємо, в Бердянську та Маріуполі прогриміли потужні вибухи – могло "прилетіти" по базі РФ. За попередніми даними, приліт був по заводу "Дормаш", де розташовувалися російські окупанти.
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