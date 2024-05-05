Організовував катівні для полонених: у Бердянську підірвали колаборанта у власному авто

Під авто колаборанта, який був причетний до тортур над українськими полоненими, була закладена вибухівка.

https://glavred.net/ukraine/organizovyval-zastenki-dlya-plennyh-v-berdyanske-vzorvali-kollaboranta-v-sobstvennom-avto-10562807.html Посилання скопійоване

У Бердянську підірвали колаборанта у власному авто/ колаж: Главред, фото: Telegram Галіцина

В окупованому Бердянську Запорізької області ліквідували колаборанта, який був організатором катівні у виправній колонії.

Під його автомобіль було закладено вибуховий засіб, внаслідок підриву якого колаборант помер на місці. Про це повідомила очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна у Telegram.

"У Бердянську підірвали колаборанта. Сьогодні, 5 травня, було ліквідовано співробітника окупаційної виправної колонії. Вибуховий пристрій був закладений під автівку. Від отриманих травм зрадник помер на місці", – йдеться у повідомленні. відео дня

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що ліквідований колаборант був організатором катівень на території Бердянської виправної колонії №77, де він займав окупаційну посаду.

"В окупованому Бердянську знищили організатора катівні. 5 травня 2024 року близько 9:40 у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль Ford Kuga, який належав ананьєвському євгену олександровичу. Ананьєвський – один із організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії №77, де він обіймав свою окупаційну посаду. Внаслідок підриву причетного до тортур над українськими полоненими євгена ананьєвського ліквідовано. ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата", – зазначили у ГУР.

Знищення колаборанта в Бердянську/ скрін

Дивіться відео з місця події після підриву колаборанта:

Що за місто Бердянськ? Бердянськ - місто на півдні Запорізької області України, адміністративний центр Бердянського району та Бердянської міської громади, великий торговельний порт і популярний морський, кліматичний і грязьовий курорт. З 28 лютого 2022 року перебуває під російською окупацією, повідомляє "Вікіпедія".

Вибухи на окупованих територіях

Раніше повідомлялося, що 15 квітня в окупованому Криму прогриміли потужні вибухи. Сили оборони України вдарили ракетами по російському командному пункту, де перебували високопоставлені російські офіцери.

Також 22 квітня у лівобережному районі Маріуполя прилетіло по розташуванню окупантів. Пожежу від "бавовни" загасили лише опівночі, а потім вантажівками вивозили поранених у бік Новоазовська.

Нагадаємо, в Бердянську та Маріуполі прогриміли потужні вибухи – могло "прилетіти" по базі РФ. За попередніми даними, приліт був по заводу "Дормаш", де розташовувалися російські окупанти.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред