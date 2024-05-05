Десятки тисяч військових: в ЗСУ розкрили кількість сил РФ біля Часового Яру

В ЗСУ зазначили, що російське військове командування сконцентрувало на Часовоярівському напрямку від 20 до 25 тисяч військовослужбовців РФ.

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Окупанти намагаються перехопити стратегічну ініціативу / Колаж Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, deepstatemap

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що російські окупанти намагаються прорвати позиції українських військ та захопити стратегічну ініціативу на фронті. Однак ситуація залишається під контролем Сил оборони. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

"Найгарячіші напрямки це Авдіївський, Бахмутський та Новопавлівський. Обстановка за останній тиждень відносно загострилась, тривають важкі бої, проте ситуація контрольована Силами оборони", — сказав Назар Волошин.

За його словами, противник намагається перехопити стратегічну ініціативу, прорвати лінію фронту і сконцентрував зусилля на цих напрямках, отримавши певну перевагу в силах та засобах.

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Хоча ворог досягає певних тактичних успіхів, останнім часом відбувається динамічна зміна обстановки. Він зазначив, що російська армія не припиняє спроб штурмувати позиції українських військових, використовуючи всі види озброєння, включаючи активне застосування авіації для ракетно-бомбових ударів.

Речник повідомив, що стратгеічна ціль ворожого наступу на Сході України залищається незмінною - просування та вихід на лінію адміністративного кордону Донецької та Луганської області.

Він також нагадав, що за даними ГУР, противник намагається вводити нові військові частини, доукомплектовувати їх і на різних напрямках це відбувається по-різному.

"Для прикладу, на одному з напрямків він відтягнув свої підрозділи на інший напрямок. Тобто ворог на різних напрямках зосереджує різну кількість свого особового складу", - констатував спікер.

Крім того, він наголосив, що в районі Часового Яру російське командування засідяло 20-25 тисяч військовослужбовців для прориву української оборони.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Наступ РФ на Часів Яр - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська стягують додаткові сили в напрямку Часового Яру та Іванівського в Донецькій області і намагаються повернути під свій контроль Кліщіївку. Про це розповів Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

За словами Вадима Скібіцького, заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони України, ймовірна окупація Часового Яру в Донецькій області є лише питанням часу.

За даними американського Інституту вивчення війни, російські окупанти просунулися на північний захід від Авдіївки в ніч з 3 на 4 травня і, ймовірно, захопили Архангельське. Крім того, ймовірно, російські окупанти контролюють також Керамік та Новокалинове.

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