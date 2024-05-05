УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Десятки тисяч військових: в ЗСУ розкрили кількість сил РФ біля Часового Яру

Юрій Берендій
5 травня 2024, 13:02
169
В ЗСУ зазначили, що російське військове командування сконцентрувало на Часовоярівському напрямку від 20 до 25 тисяч військовослужбовців РФ.
Десятки тисяч військових: в ЗСУ розкрили кількість сил РФ біля Часового Яру
Окупанти намагаються перехопити стратегічну ініціативу / Колаж Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, deepstatemap

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що російські окупанти намагаються прорвати позиції українських військ та захопити стратегічну ініціативу на фронті. Однак ситуація залишається під контролем Сил оборони. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

"Найгарячіші напрямки це Авдіївський, Бахмутський та Новопавлівський. Обстановка за останній тиждень відносно загострилась, тривають важкі бої, проте ситуація контрольована Силами оборони", — сказав Назар Волошин.

За його словами, противник намагається перехопити стратегічну ініціативу, прорвати лінію фронту і сконцентрував зусилля на цих напрямках, отримавши певну перевагу в силах та засобах.

відео дня

Хоча ворог досягає певних тактичних успіхів, останнім часом відбувається динамічна зміна обстановки. Він зазначив, що російська армія не припиняє спроб штурмувати позиції українських військових, використовуючи всі види озброєння, включаючи активне застосування авіації для ракетно-бомбових ударів.

Речник повідомив, що стратгеічна ціль ворожого наступу на Сході України залищається незмінною - просування та вихід на лінію адміністративного кордону Донецької та Луганської області.

Він також нагадав, що за даними ГУР, противник намагається вводити нові військові частини, доукомплектовувати їх і на різних напрямках це відбувається по-різному.

"Для прикладу, на одному з напрямків він відтягнув свої підрозділи на інший напрямок. Тобто ворог на різних напрямках зосереджує різну кількість свого особового складу", - констатував спікер.

Крім того, він наголосив, що в районі Часового Яру російське командування засідяло 20-25 тисяч військовослужбовців для прориву української оборони.

Часів Яр

Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади.

Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях.

Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Наступ РФ на Часів Яр - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська стягують додаткові сили в напрямку Часового Яру та Іванівського в Донецькій області і намагаються повернути під свій контроль Кліщіївку. Про це розповів Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

За словами Вадима Скібіцького, заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони України, ймовірна окупація Часового Яру в Донецькій області є лише питанням часу.

За даними американського Інституту вивчення війни, російські окупанти просунулися на північний захід від Авдіївки в ніч з 3 на 4 травня і, ймовірно, захопили Архангельське. Крім того, ймовірно, російські окупанти контролюють також Керамік та Новокалинове.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Часів Яр
Реклама

Головне за день

НАТО може військами втрутитися у війну в Україні: названо два сценарії

НАТО може військами втрутитися у війну в Україні: названо два сценарії

12:57 Світ
Буде дуже важке літо: волонтерка каже, що росіяни тільки почали великий наступ

Буде дуже важке літо: волонтерка каже, що росіяни тільки почали великий наступ

12:22 Україна
Росія готує диверсії по всій Європі: у FT дізналися плани Путіна

Росія готує диверсії по всій Європі: у FT дізналися плани Путіна

11:55 Світ
Всі головні новини

Популярне

Тиждень після Великодня: три заборони, які не можна порушувати у Світлу седмицю 34372

Тиждень після Великодня: три заборони, які не можна порушувати у Світлу седмицю

На Україну чекає три важливі події в травні : як зміниться війна - прогноз 28583

"На Україну чекає три важливі події в травні": як зміниться війна - прогноз

Привітання з Великоднем - красиві картинки і душевні побажання 8217

Привітання з Великоднем - красиві картинки і душевні побажання

Навіщо сипати сіль під дерево: від нього не залишиться й сліду 7147

Навіщо сипати сіль під дерево: від нього не залишиться й сліду

Останні новини

13:55

У "голубки миру" Анфіси Чехової через ботокс потекло око

13:37

Любовний гороскоп на тиждень з 6 до 12 травня: Ракам - потяг, Терезам - розмова

13:30

Для військовозобовʼязаних запровадять документ єдиного зразка: що відомо

13:26

Гороскоп Таро на тиждень з 6 до 12 травня: Стрільцям - романтика, Ракам - екстрим

13:02

Десятки тисяч військових: в ЗСУ розкрили кількість сил РФ біля Часового Яру

Жертви Путіна: як кремлівський м'ясник убиває своїх ворогів (лонгрід)Жертви Путіна: як кремлівський м'ясник убиває своїх ворогів (лонгрід)
12:57

НАТО може військами втрутитися у війну в Україні: названо два сценарії

12:22

Буде дуже важке літо: волонтерка каже, що росіяни тільки почали великий наступ

12:05

За секунди і без нервів: як швидко затягнути нитку в голку - простий методВідео

12:04

Екс-Лорак назвав свою нову пасію дружиною, а вона відривалася під трек зрадниці Асті

Реклама
11:55

Росія готує диверсії по всій Європі: у FT дізналися плани Путіна

11:26

Збиття російського Су-25 на Донбасі: в ЗСУ роповіли подробиці операції

11:13

Фінансовий гороскоп на тиждень з 6 до 12 травня: хто примножить гроші

10:56

Кіркоров принизив Успенську, видавши її неприємний секрет

10:47

Війська РФ активізувалися на двох напрямках на півдні: у ЗСУ розкрили деталі

10:37

Аеродроми у вогні: генерал ЗСУ розкрив вплив ATACMS на хід бойових дій

10:26

Гороскоп на тиждень з 6 до 12 травня: Ракам - підвищення, Левам - стрес

10:06

Кейт і Вільям готові миритися з Гаррі та Меган: джерело назвало драматичну причину

09:39

Навіщо Росія почала бити по енергооб'єктах весною: в Міненерго дали відповідь

09:34

Макрон у Парижі має намір тиснути на Сі Цзіньпіна з ключового питання – Reuters

09:24

Гороскоп на завтра 6 травня: Ракам - шокуюча пропозиція, Тельцям - багато змін в житті

Реклама
08:42

В ніч на Великдень: РФ масово атакувала Україну Шахедами - скільки вдалось збити

08:37

Україна планує контрнаступ ЗСУ: у Байдена розкрили деталі та терміни

07:45

Війська РФ просуваються в Донецькій області, ЗСУ відійшли з деяких позицій - ISW

07:10

Відшукати неправильне слово за 4 секунди зможуть не всі: загадка, яка змусить чухати голову

06:26

Не російськомовні: хто поєднує нас з Росією?Погляд

05:55

Штормити буде майже 2 тижні: на Україну обрушився потужний геомагнітний шторм

05:30

Цибуля не піде у стрілку і дасть величезні солодкі цибулини: що потрібно зробити

04:32

Як позбутися моху на газоні за день: фахівці поділились рецептом розчину

02:05

Навіщо сипати сіль під дерево: від нього не залишиться й сліду

01:30

У бій кидають резерви: ворог ріже фланги та готує оточення – підполковник ЗСУ

04 травня, субота
23:54

РФ окупувала Архангельське: ворог "підняв свою ганчірку" на забудові - DeepState

23:03

Йти самому чи ні: у Міноборони сказали, коли "обмежено придатним" проходити ВЛК

21:57

Волочкова оскорбила путинистку Кудрявцеву

21:30

Трамп має "мирний план" для України: у The Telegraph з'ясували, чому його не розкриватимуть

21:26

"Молодці, хлопці": українські військові знищили російський Су-25 - Зеленський

21:18

Жорстко зрадили: актриса серіалу "Вороніни" б'ється в істериці через рішення продюсерів

21:15

Найближчими днями РФ може принести руїни: Зеленський попередив про небезпеку

20:28

Росіяни знищили купу своїх же будинків: окупанти вдарили ФАБом по БєлгородуФотоВідео

20:21

Стане кінцем Путіна: дипломат Брайза сказав, коли Україна піде у контрнаступ

19:47

Заморозки і грозові дощі: синоптики попереджають про негоду на Великдень

Реклама
19:40

Китай і Росія працюють над вторгнення на ТайваньПогляд

19:36

Відправка польських військ в Україну: Сікорський заінтригував заявою

18:47

РФ потрібна "здобич" до 9 травня: у ЗСУ назвали міста, які можуть стати мішенню

18:44

Знайдуть та знищать ворожі РЕБ: США передасть Україні потужні авіабомби

18:34

"На Україну чекає три важливі події в травні": як зміниться війна - прогноз

17:50

Зеленського оголосили в розшук у РФ: в Офісі президента дали жорстку відповідь

17:17

РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Харкова: у місті сильна пожежа, є постраждаліФотоВідео

16:55

Тиждень після Великодня: три заборони, які не можна порушувати у Світлу седмицю

16:39

В Україні скасовано статус "обмежено придатний": в Міноборони роз'яснили нововведення

16:08

"З днем народження, крихітко": Потап ніжно привітав Каменських зі святом

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЦерковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти