Макрон у Парижі має намір тиснути на Сі Цзіньпіна з ключового питання – Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон має намір обговорити із лідером Китаю Сі Цзіньпіном низку питань, зокрема й у сфері співпраці двох країн.

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Макрон вмовлятиме Сі Цзіньпіна вплинути на Москву - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном має намір переконати його вплинути на агресора Росію, щоб Москва припинила військову агресію проти України. Також глави держав обговорять питання співпраці Парижа, Пекіна і Євросоюзу.

Як повідомляє Reuters, радник Єлисейського палацу напередодні візиту Сі до Парижа сказав, що Франція має намір наполягати на тому, щоб Пекін надав Європі більше гарантій щодо торговельних питань. Французька держава підтримує розслідування ЄС щодо експорту Китаєм автомобілів. У відповідь китайці ініціювали розслідування проти імпорту бренді, який завозиться переважно з Франції.

Крім цього, очікується зустріч Сі Цзіньпіна з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Ймовірно, обговорюватимуться питання розбіжностей усередині всього ЄС, особливо - між Францією і Німеччиною, що підриває здатність Євросоюзу впливати на Китай. Утім, участь німецького канцлера Шольца у перемовинах не прогнозується.

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Макрон і Сі обговорять війну в Україні

Також очікується, що Франція збирається підштовхнути Пекін до того, щоб китайці використали свій вплив на Москву з метою припинення розв'язаної проти України війни.

"Оскільки Китай є одним із головних партнерів Росії, наша мета полягає в тому, щоб використати важелі впливу, які він має на Москву, щоб змінити розрахунки Росії та допомогти зробити свій внесок у вирішення конфлікту", - наголосив радник Єлисейського палацу.

Китай і війна Росії проти України

Китай заявляє про нібито нейтральну позицію у війні, проте всіляко підіграє Москві. Офіційний Пекін не вважає Росію країною-агресором і виступає проти санкцій. Війну в Україні, наймасштабніші бойові дії в Європі з часів Другої світової, Китай називає "українською кризою".

У МЗС Китаю заявили, що Пекін дотримується "справедливої та об'єктивної позиції" у війні проти України. Китайська держава не вважає проблемою співпрацю з Росією під час війни.

Китай допоміг режиму Путіна озброїтися рекордними темпами, сказав держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, постачання верстатів, оптики та мікроелектроніки з КНР дозволяють російським окупантам продовжувати війну проти України.

Коротко про позицію Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Що відомо про політичну систему Китаю (КНР)? Політична система Китаю є унікальною і відрізняється від західних моделей. Китай є однопартійною державою, де Комуністична партія Китаю (КПК) має домінуючу роль. Влада концентрується в руках центрального уряду, а керівництво КПК має вирішальний вплив на політичні рішення країни. Головними органами влади є Всекитайський народний конгрес (ВНК) і його постійний комітет, які формально представляють найвищу законодавчу владу в країні. Глава КНР є головнокомандувачем збройних сил, але його влада обмежена Комітетом Центральної військово-політичної ради. Уряд Китаю відповідає перед ВНК і виконує його рішення. Глава КНР обирається Всекитайським народним конгресом (ВНК) на п'ятирічний термін і може бути обраний на другий термін. Голова КНР має дуже широкі права і повноваження, керує внутрішньою і зовнішньою політикою. Голова КНР, як правило, обирається з числа членів Політбюро ЦК КПК. Таким чином, ця посада відображає підпорядкованість очільника КНР політичній системі Китаю, де влада зосереджена в руках Комуністичної партії Китаю.

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