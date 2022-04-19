Не кавказці: з'ясувалося, хто з окупантів творив найжорстокіші звірства щодо українців

Ставлення загарбників до населення залежало від регіону. Якщо місто було на передній лінії фронту, то окупанти в кожній людині бачили "нациста".
Розслідувачі Conflict Intelligence Teamview з'ясували, що найбільш звірячими вчинками щодо мирних українців відзначилися російські десантники із Пскова і Костроми, а не з Кавказу.
Ситуація з жорстоким поводженням з цивільним населенням залежала від регіонів і від того, чи знаходиться населений пункт в тилу чи ні, як давно він знаходиться в тилу або на лінії фронту, зазначили в CIT.
Наприклад, в Бородянці на Київщині люди гинули в основному від обстрілів житлових будівель, а розстрілів там було менше. Ймовірно, росіяни сприймали цей населений пункт як свій тил.
Буча ж була на передній лінії фронту. Російським військовим давали відсіч, тому окупанти в кожній людині бачили корегувальників і "нацистів". Імовірно, з цієї причини росіяни катували і страчували мирних людей.
Бучанська різанина
1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали з міста російських окупантів. Коли українські захисники зайшли в місто, то побачили, які звірства там чинив ворог. Російські військові ґвалтували і вбивали українців.
Під час захоплення Бучі окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. Частина тіл лежала прямо на дорогах і узбіччях, частина - в підвалах, когось встигли поховати в братських могилах і просто у дворах будинків.
На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні. Деякі з них були розстріляні зі зв'язаними руками. Серед убитих і закатованих - чоловіки, жінки, діти.
Росія стверджує, що вбивства мирних жителів нібито відбулися після виведення російських військ з передмістя Києва. Але супутникові знімки компанії Maxar Technologies свідчать, що тіла загиблих на вулицях Бучі стали з'являтися в середині березня, коли місто було під контролем РФ.
Президент Росії Володимир Путін заявив, що масові вбивства російськими окупантами українців у Бучі - це "фейк". Мовляв, він отримав з цього приводу якісь "документи" від самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Пізніше Путін підписав указ про присвоєння 64-й окремій мотострілецькій бригаді звання "гвардійська". Відомо, що військові саме цієї частини влаштували геноцид українців у Бучі.
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