'Потрібно дочекатися': економіст попередив, що буде з цінами на продукти восени

На підвищення та знищення цін на продукти в Україні впливає низка факторів.

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Економіст розповів про ціни на продукти в Україні восени / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що сказав Пендзин:

Вартість продуктів буде залежати від літнього врожаю

Робити прогнози щодо цін на продукти восени ще не можна

Ціни на продукти в Україні досить стрімко ростуть. Багато українців з острахом чекають нового сезону, коли вартість навіть базових продуктів може підвищитись ще помітніше.

Економіст Олег Пендзин розповів Новини.LIVE чого чекати від цін на продукти восени. За його словами, це залежить від багатьох факторів. Зокрема, наскільки сприятливим буде літо для аграріїв.

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"Ми ж бачили, який був червень. Якщо минулого року у перший місяць літа середня температура була ледь не 35 градусів, то цього року у нас було +20 і дощі. Тому потрібно дочекатися, коли фермери зберуть перші врожаї", - пояснив він.

Тож вже на початку серпня буде зрозуміло, що у нас буде з цінами, як мінімум, на борщовий набір, восени. А наразі про здорожчання чи здешевлення цін говорити зарано.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Раніше повідомлялося, що на внутрішньому ринку України швидко знижуються ціни на лохину. Дешевшає переважно лохина низької та середньої якості, у той час як ціна на ягоду преміального класу залишається відносно високою.

Нещодавно стало відомо, що за повідомленням аналітиків, в Україні переписали ціни на овочі та фрукти. Більшість продуктів подешевшали, але є й ті, які стали дорожчими

Нагадаємо, Главред писав, що у травні кава Nescafe Gold коштувала 434 гривні. Однак, станом на 28 червня, така ж пачка кави обійшлась українцям вже у 563,70 гривні.

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Про персону: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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