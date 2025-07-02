Підірвано цехи з випуску дронів: у Мережі дізналися деталі прильотів по заводу у РФ

Важливо:
- Чотири цехи з виробництва БПЛА пошкоджено на заводі Купол
- Було пошкоджено будівлю 1-го корпусу, де виробляють безпілотники
Чотири цехи з виробництва БПЛА пошкоджено на заводі Купол у російському Іжевську після вчорашньої атаки українських дронів. Роботу підприємства зупинено.
Як повідомляють джерела видання Astra, унаслідок учорашнього прильоту двох БПЛА по ІЕМЗ Купол було пошкоджено будівлю 1-го корпусу, де виробляють безпілотники.
Як зазначається, один дрон влетів у вікно цеху 106, другий ударив у дах цеху 110 і вибухнув. Сталася пожежа. Як наслідок, обвалилася покрівля будівлі на площі 1300 кв.м.
Удар пошкодив цехи, де займаються металообробкою, пайкою мікросхем і випускають готові БПЛА.
Як пише Astra, виробничий майданчик підприємства за цією адресою відповідає за розробку і виробництво мікросхем для військових дронів. Там працюють цілодобово в три зміни.
Після атаки роботу підприємства було призупинено. Раніше повідомлялося, що внаслідок удару загинуло троє співробітників "Купола", ще 45 постраждали, з них 35 госпіталізовано.
Удари по цілях РФ - новини за темою
Як повідомляв Главред, 30 червня в окупованому Донецьку прогриміла серія потужних вибухів. За попередньою інформацією, удари було завдано по Донецькому металургійному заводу, де, ймовірно, розміщувалися військові потужності, а також по штабу 8-ї загальновійськової армії РФ.
Згодом Генштаб підтвердив, що Сили оборони України завдали точного удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ на окупованій території Донецької області. Ворог зазнав втрат, які наразі уточнюються.
Раніше також повідомлялося, що 1 липня вибухи прогриміли в російському місті Іжевськ. За попередніми даними, вразили оборонний завод "Купол", який спеціалізується на виробництві зенітно-ракетних комплексів "Тор" та ударних дронів "Гарпія".
Читайте також:
- У Криму знищено одразу три вертольоти РФ і не тільки: подробиці атаки СБУ
- Перекрили навіть Кримський міст: окупанти скаржаться на атаку дронів у Криму
- Від ударів летіли іскри: дрони ГУР вразили низку важливих об'єктів РФ у Криму
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред