Підірвано цехи з випуску дронів: у Мережі дізналися деталі прильотів по заводу у РФ

Унаслідок учорашнього прильоту двох БПЛА по ІЕМЗ Купол було пошкоджено будівлю 1-го корпусу, де виробляють безпілотники.

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В Іжевську прогриміли потужні вибухи / Колаж: Главред, фото: Astra

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Чотири цехи з виробництва БПЛА пошкоджено на заводі Купол

Було пошкоджено будівлю 1-го корпусу, де виробляють безпілотники

Чотири цехи з виробництва БПЛА пошкоджено на заводі Купол у російському Іжевську після вчорашньої атаки українських дронів. Роботу підприємства зупинено.

Як повідомляють джерела видання Astra, унаслідок учорашнього прильоту двох БПЛА по ІЕМЗ Купол було пошкоджено будівлю 1-го корпусу, де виробляють безпілотники.

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Як зазначається, один дрон влетів у вікно цеху 106, другий ударив у дах цеху 110 і вибухнув. Сталася пожежа. Як наслідок, обвалилася покрівля будівлі на площі 1300 кв.м.

Удар пошкодив цехи, де займаються металообробкою, пайкою мікросхем і випускають готові БПЛА.

/ Главред

Як пише Astra, виробничий майданчик підприємства за цією адресою відповідає за розробку і виробництво мікросхем для військових дронів. Там працюють цілодобово в три зміни.

Після атаки роботу підприємства було призупинено. Раніше повідомлялося, що внаслідок удару загинуло троє співробітників "Купола", ще 45 постраждали, з них 35 госпіталізовано.

Удари по цілях РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, 30 червня в окупованому Донецьку прогриміла серія потужних вибухів. За попередньою інформацією, удари було завдано по Донецькому металургійному заводу, де, ймовірно, розміщувалися військові потужності, а також по штабу 8-ї загальновійськової армії РФ.

Згодом Генштаб підтвердив, що Сили оборони України завдали точного удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ на окупованій території Донецької області. Ворог зазнав втрат, які наразі уточнюються.

Раніше також повідомлялося, що 1 липня вибухи прогриміли в російському місті Іжевськ. За попередніми даними, вразили оборонний завод "Купол", який спеціалізується на виробництві зенітно-ракетних комплексів "Тор" та ударних дронів "Гарпія".

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