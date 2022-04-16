Вже є три підвали, де катують українців: Арестович пояснив, чи загрожує Херсонщині доля Бучі

Олексій Арестович заявив, що події в Херсоні пояснюють трагедію в Бучі / Фото УНІАН

В Херсонській області є щонайменше три підвали, де російські окупанти тримають кілька десятків українців. Частину людей катують, частину - вбивають, деяких вже поховали.

Про це розповів радник глави ОП Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

За його словами, загалом, російські військові не дуже лютують у Херсоні щодо мирного населення. Жителі навіть проводять акції протесту. Головною причиною є те, що загарбники хотіли створити там "Херсонську народну республіку" або навіть включити місто до складу Росії.

"Хто буде налаштовувати проти себе людей, якими хоче керувати? Але тепер вони розуміють, що не втримають (Херсон – ред.), тож їх вже мало що стримує", – зазначив Арестович.

Водночас він переконаний, що для Херсона немає такої небезпеки, як, наприклад, у Бучі. Адже зараз до міста прикута увага, але ситуація в області, на жаль, проблемна.

Арестович зазначив, що події в Херсоні пояснюють трагедію в Бучі. Адже там окупанти розуміли, що ці території вони не збережуть. Саме тому коли росіяни отримали наказ відходити з Київської області, вони почали діяти за принципом "нехай не дістанеться нікому".

На його думку, жахливі звірства сталися через фрустрацію, яку пережили російські вояки.

"Коли на Заході запитують про Бучу, то всі (експерти, – ред.) весь час говорять про фрустрацію. Російські війська були фрустровані від поразки під Києвом і почали звірства. Така ось ситуація", - сказав Арестович.

Як повідомляв Главред, в Херсонській області російські окупанти знищують зерносховища, щоби люди не могли зробити посіви і прогодувати себе і свою сім'ю.

У Херсоні російські окупанти впродовж 12 годин ґвалтували матір чотирьох дітей. На жінку в розмові з путінськими солдатами в магазині показав місцевий житель, сказавши, що "вона - бандерівка".

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