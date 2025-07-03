'Є загиблі та поранені': у Полтаві серія вибухів, РФ вдарила БпЛА по ТЦК

У напрямку обласного центру з півночі та заходу прямували ударні безпілотники РФ.

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РФ вдарила по Полтаві / Коллаж: Главред, фото ГСЧС

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У Полтавській громаді було чути звуки вибуху

Пишуть, що попередньо є влучання у будівлю ТЦК

У Полтавській області було чути вибухи під час атаки БпЛА армії країни-агресора РФ, повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Когут.

"У Полтавській громаді було чути звуки вибуху. Інформацію уточнюємо. Не нехтуйте безпекою, до відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!", - написав він у Telegram.

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Своєю чергою в Повітряних силах повідомили, що в напрямку обласного центру з півночі та заходу прямували ударні безпілотники.

ВПС України повідомили про наближення ворожих безпілотників до Полтави з північного та західного напрямків. Мешканців закликали негайно сховатися.

Секретар міської ради Полтави Катерина Ямщикова заявила, що на населений пункт було здійснено масштабну атаку дронів.

"Наша громада зазнала інтенсивного удару з боку російських БпЛА. Усі екстрені та профільні служби задіяні в ліквідації наслідків", - сказала вона.

Вона також уточнила, що на території вже діють оперативні штаби, а відповідні служби працюють на місцях у посиленому режимі.

Місцеві пабліки пишуть, що попередньо є влучання в будівлю ТЦК. Інформація потребує уточнення.

/ Главред

Подробиці удару РФ

Як повідомили у Сухопутних силах ЗСУ, 3 липня близько 9:00 ворог завдав удару по місту Полтава. Внаслідок одного з влучень виникла пожежа у будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

"Через інше потрапляння поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП виникла пожежа на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, із числа цивільних. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється і буде повідомлена додатково", - сказано в повідомленні.

За попередніми даними ДСНС, внаслідок удару РФ загинули 2 людини, ще 10 травмовані. Надзвичайники врятували 10 людей.

"Одна з пожеж локалізована. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілу. На місці працюють психологи ДСНС, медики та представники всіх відповідних служб міста", - повідомили у ДСНС.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в ніч на 3 липня російська окупаційна армія атакувала Одесу дронами. Прогриміли вибухи. Унаслідок атаки пошкоджено 9-поверховий будинок, 50 осіб евакуювали, четверо постраждали.

Нагадаємо, раніше Харківська область зазнала чергової атаки російських безпілотників. У кількох населених пунктах пошкоджено цивільну інфраструктуру, спалахнули пожежі. Постраждали 8 осіб, з них одна дитина.

Як писав Главред, раніше російська армія атакувала Україну дронами Шахед. Близько третьої години ночі в Харкові прогриміли вибухи. Під ворожими ударами опинилися Новобаварський район Харкова і Куп'янський район області.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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