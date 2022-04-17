Мер Бучі розповів, як окупанти зґвалтували охоронця дитячого санаторію / Reuters

Після того, як Київщину ВСУ звільнили від російських загарбників, негайно стало відомо про скоєні ними неймовірні звірства. Як повідомив мер міста Бучі Анатолій Федорук у інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, агресори ґвалтували дітей, жінок і чоловіків.

Зокрема, сексуального насильства піддався охоронець дитячого санаторію в Ворзелі.

"Скажу більше, Ворзель, дитячий санаторій "Орлятко", охоронець теж був зґвалтований.. Я тут кажу тому, що він вже 200-й. Після всіх тих знущань він не витримав і помер", – сказав Федорук.

Мер Бучі не став відповідати на запитання Гордона з приводу зґвалтованих жінок і дівчат у місті ‒ адже вони бояться ганьби.

"Місто невелике, тому зайвий раз травмувати дівчат і жінок, які і так отримали психологічну травму, я думаю, не варто. З ними працюють психологи", - зазначив Федорук.

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Звірства російських окупантів у Бучі

Після втечі російських окупантів з Київської області в місті Буча на північний захід від Києва виявили сотні трупів мирних жителів. Частина тіл лежала прямо на дорогах і узбіччях, частина в підвалах, когось встигли поховати в братських могилах і просто у дворах будинків.

На багатьох тілах убитих були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні. Значну частину людей вбили, бо вони могли бути свідками інших злочинів. Також виявлено численні випадки зґвалтувань і вбивств дітей.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч - катівня, де розстрілювали мирних жителів.

Російська Федерація заперечує провину за звірства в місті, назвавши це провокацією. Тіла, за версією росіян, підкинули після відступу окупаційних військ. Водночас, численні супутникові знімки свідчать, що мирних людей вбивали саме окупанти, а тіла лежали на вулицях тижнями.

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