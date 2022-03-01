"Хлопчики-строковики відмовилися виконувати наказ": російські десантники злякалися штурмувати Одесу

Російські десантники відмовилися штурмувати Одесу / Reuters

Десант російських окупаційних військ відмовився висаджуватися в Одесі.

Великі десантні кораблі збиралися причалити до замінованого і заблокованого протитанковими їжаками Лузановського пляжу, попередньо відпрацювавши по околицях з систем залпового вогню, пише видання "Думська".

Одночасно в затоці літали вертольоти ворога і велика кількість БПЛА.

Українська ППО та інші захисники Одеси готувалися дати рішучу відсіч противнику, але в останній момент росіяни вийшли на зв'язок і попросили дати їм можливість покинути затоку.

читайте такожГаага зайнялася злочинами РФ: розпочато розслідування нападу на Україну"Виявляється, на кораблях російських нацистів стався справжнісінький бунт: хлопчики-строковики відмовилися виконувати наказ і штурмувати узбережжя великого міста-мільйонника. Можливо, їх жахнула сама ідея такої шаленої операції, але ми схиляємося до того, що російських юнаків злегка налякали українські морпіхи, більшість яких провела на війні по п'ять і більше років. Справедливості заради треба сказати, що й українські війська вчинили по-людськи, не влаштувавши різанину прямо в затоці", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, Україна веде оборонну операцію у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням Росії. Президент РФ Володимир Путін рано вранці, 24 лютого, оголосив про так звану "військову операцію" проти України. Після цього територія країни була обстріляна ракетами. Далі вторглися російські війська. Противник зазнає серйозних втрат.

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